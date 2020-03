Michael van Gerwen is kritisch op zichzelf na de nederlaag van donderdag tegen Michael Smith (4-7) tijdens de vijfde speelronde van de Premier League Darts in Exeter. De Brabantse nummer één van de wereld verloor daardoor de koppositie in de competitie.

"Ik leg de laatste tijd misschien wel te veel druk op mezelf. Ik moet het even rustig aan gaan doen en mijn kop leegmaken. Niet meer dit slappe gedoe, maar de power er weer ingooien. Ik moet mijn ballen bij elkaar rapen en zorgen dat ik er de volgende keer weer sta", zei Van Gerwen voor de camera van RTL 7.

Van Gerwen had aanvankelijk niets in te brengen tegen een ontketende Smith, die met een gemiddelde van ruim boven de 110 punten razendsnel op een 6-1-voorsprong kwam. Hij bracht het verschil nog wel terug tot twee legs (4-6), maar een echte comeback bleef uit.

"Smith speelde goed, maar ik wist ook dat hij dat kon. Hij is dodelijk als hij zelfvertrouwen krijgt. Ik had meer druk op de ketel moeten zetten, want dan gaat hij 'trekken en duwen' aan zijn pijlen. Als ik die 100-finish had uitgegooid bij 4-6, dan weet ik bijna zeker dat het nog 6-6 was geworden", aldus Van Gerwen.

Michael van Gerwen overdenkt zijn zonden tijdens de wedstrijd tegen Michael Smith. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Heel mijn leven is een beetje raar op dit moment'

De in de laatste jaren zeer dominante Van Gerwen kent een stroeve seizoensstart. Hij pakte nog geen enkele titel. De laatste keer dat dat gebeurde in deze periode van het jaar was in 2011, toen hij ook maanden moest wachten op zijn eerste eremetaal.

"Maar ik sta er niet slecht voor in de Premier League en alle grote toernooien moeten nog komen. Heel mijn leven is een beetje raar op dit moment. Mijn vrouw is zwanger en bijna uitgerekend en ik ben met mijn pijlen aan het switchen", vertelde hij.

"Ik voel me eigenlijk prima. Mijn spel is nog niet 100 procent, maar als je dan nog een gemiddelde van 99 gooit, dan geeft dat aan dat er nog veel meer in de tank zit. Dat moet ik dan wel laten zien. Ik kan wel een grote mond hebben, maar dat telt niet."

Van Gerwen komt dit weekend in actie op de UK Open in Minehead. Hij won de major in 2015 én in 2016, maar deed in 2017 niet mee vanwege een rugblessure en werd in de afgelopen twee jaar meteen in zijn eerste partij uitgeschakeld.