Michael van Gerwen is donderdag tijdens de vijfde speelronde in Exeter de koppositie weer kwijtgeraakt in de Premier League. De Brabantse nummer één van de wereld verloor met 4-7 van Michael Smith.

Van Gerwen, die zondag ook al onderuit was gegaan tegen Smith in de derde ronde van het Belgian Darts Championship maar nog niet eerder zijn meerdere moest erkennen in de mondiale nummer vijf op een major, leek aanvankelijk op een pak slaag getrakteerd te worden.

'Mighty Mike' stond nadat de eerste twee legs eerlijk waren verdeeld razendsnel op een 1-6-achterstand, mede doordat Smith een gemiddelde haalde van ruim boven de 110 punten. Hij zag zijn tegenstander daarna verslappen, kwam terug tot 4-6, maar Smith maakte het alsnog af met zijn zevende matchdart.

Van Gerwen heroverde vorige week in Cardiff nog de eerste plaats op de ranglijst ten koste van Glen Durrant, maar werd door de nederlaag tegen Smith op de ranglijst gepasseerd door Glen Durrant én Smith. Durrant won de topper tegen Gerwyn Price (7-3) en gaat nu op basis van het legsaldo aan de leiding.

Price, die als enige nog ongeslagen was, leed de eerste verliespartij in deze Premier League en de eerste in veertien officiële duels. Hij pakte de titel op het Belgian Darts Championship en op Players Championship 6 en reikte bovendien tot de finale op Players Championship 5.

Anderson laat zich verrassen door challenger

Gary Anderson liet zich verrassen door challenger Luke Humphries (5-7). Hij miste zowel bij 5-5 als bij 5-6 ontzettend veel pijlen op de dubbel. Humphries is de eerste challenger in deze Premier League die een vaste deelnemer verslaat. Rob Cross tegen Daryl Gurney eindigde in een 6-6-gelijkspel.

Durrant gaat dus aan kop met zeven punten, gevolgd door Smith (ook zeven), Van Gerwen, Aspinall (beiden zes), Price, Anderson, Wright (allen vijf), Cross (vier) en Gurney (twee). De winnaar van de reguliere competitie verdient een bonus van 25.000 Britse pond en de nummer laatst na negen speelrondes degradeert.

Van Gerwen is de titelverdediger in de Premier League. Hij was in 2013 en in de afgelopen vier jaar de beste in het prestigieuze en lucratieve evenement, dat niet meetelt voor de wereldranglijst, en evenaart met een zesde eindzege recordhouder Phil Taylor.

De spelers in de Premier League komen dit weekend in actie op de UK Open in Minehead. De major met onder meer alle 128 Tourkaarthouders duurt van vrijdag tot en met zondag. Aspinall is de titelverdediger na een overwinning vorig jaar in de eindstrijd op Cross.