Michael van Gerwen is zondag slecht begonnen aan de European Tour. De Brabantse nummer één van de wereld werd zondag in de derde ronde uitgeschakeld op het Belgian Darts Championship in Hasselt.

Van Gerwen verloor met 5-6 van Michael Smith. Hij kwam nog wel knap terug van een 2-5-achterstand (5-5), maar moest de beslissende leg daarna alsnog laten aan de mondiale nummer vijf.

'Mighty Mike' had zaterdag in de eerste ronde nog wel op overtuigende wijze met 6-3 gewonnen van Mike De Decker. Hij gooide toen in de laatste leg bijna een negendarter, maar miste maar net de dubbel 12.

Van Gerwen wacht opvallend genoeg nog altijd op zijn eerste titel van dit jaar. Het is voor het eerst sinds 2011 dat hij in deze periode van het seizoen nog geen eremetaal heeft veroverd.

Van Gerwen wel aan kop in Premier League

Van Gerwen gaat wel aan kop in de Premier League Darts. Hij neemt het donderdag in Exeter tijdens de vijfde speelronde op tegen Smith en kan dan dus alweer revanche nemen voor de nederlaag in Hasselt.

Naast Van Gerwen strandden ook Danny Noppert (3-6 tegen Peter Wright) en Martijn Kleermaker (3-6 tegen Mervyn King) in de derde ronde van het Belgian Darts Championship. Jeffrey de Zwaan en Dirk van Duijvenbode treffen elkaar later op zondag.

Kleermaker en Van Duijvenbode hadden zaterdag nog wel indruk gemaakt met een zege op respectievelijk Joe Cullen (6-3) en Ian White (6-3), terwijl Noppert afrekende met Jermaine Wattimena (6-2).

Het Belgian Darts Championship is nieuw op de kalender. Er zijn dit jaar in totaal dertien European Tour-toernooien in zeven verschillende landen, waaronder in Nederland. De winnaar van elk evenement verdient 25.000 Britse pond (zo'n 29.000 euro).