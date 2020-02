Michael van Gerwen is blij dat hij donderdag de koppositie heeft heroverd in de Premier League Darts. De Brabantse nummer één van de wereld won tijdens de vierde speelronde in Dublin met 7-4 van William O'Connor.

"Het is leuk om weer de nummer één te zijn op de ranglijst. Ik voel me goed, er zit nog meer in de tank", zei Van Gerwen tegen Live Darts.

Van Gerwen verloor tegen O'Connor, een van de negen challengers dit jaar, nog wel heel even de focus. Hij verspeelde daardoor een 2-0- en 3-1-voorsprong (3-3), maar liep daarna alsnog uit naar 6-3 en klaarde in de daaropvolgende leg de klus.

"Ik liet na om door te drukken. Het belangrijkste is dat ik mijn hoofd koel hield. Het komt niet allemaal vanzelf. Ik moet ervoor vechten. Ik ben een druk man thuis, omdat er weer een kleine aan komt. Dingen veranderen, maar op een positieve wijze."

"Ik moet wel zeggen dat de sfeer hier in Dublin echt fantastisch was. William was zichtbaar onder de indruk en had daar wat last van. Hij voelde zich waarschijnlijk hetzelfde als toen ik mijn eerste walk-on had in Rotterdam."

De toeschouwers in Dublin laten van zich horen na een 180'er. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Mezelf tegen Aspinall een beetje teleurgesteld'

Van Gerwen herstelde zich met de zege van de eerste nederlaag vorige week tegen Nathan Aspinall (5-7) in deze Premier League en de verloren finale zondag tegen Gerwyn Price (7-8) op Players Championship 6.

"Of het nu een perfecte week is geweest? Misschien voor 90 procent. Daar neem ik genoegen mee. Ik heb mezelf tegen Aspinall een beetje teleurgesteld, maar dan moet je sterker terugkomen. Dat doe ik op het juiste moment."

Van Gerwen nam de koppositie over van Glen Durrant, die met 5-7 onderuitging tegen Aspinall. Hij neemt het volgende week tijdens de vijfde speelronde in Exeter op tegen Michael Smith, die in Dublin een negendarter gooide tegen Daryl Gurney (7-5).

"Michael is een van de grootste talenten. Hij heeft alleen zijn houding soms wat tegen. Hij is iemand die na een negendarter zomaar twee puddinglegs kan gooien. Als hij de pijlen losjes weggooit, dan is hij de beste, maar hij houdt niet zo van de druk."