Michael van Gerwen heeft donderdag dankzij een 7-4-zege op William O'Connor de koppositie veroverd tijdens de vierde speelronde in Dublin in de Premier League Darts. Michael Smith gooide een negendarter.

Van Gerwen maakte het zichzelf nog wel onnodig moeilijk tegen challenger O'Connor. Hij verspeelde aanvankelijk een 2-0- en een 3-1-voorsprong (3-3), maar liep daarna uit naar 6-3 en klaarde in de daaropvolgende leg de klus.

'Mighty Mike' nam de eerste plaats op de ranglijst over van Glen Durrant, die eerder op de avond voor het eerst in deze Premier League verloor van Nathan Aspinall (5-7). Laatstgenoemde plaatste in de laatste leg de beslissende break.

Van Gerwen moest vorige week de koppositie afstaan aan Durrant. Hij leed na zeges op Peter Wright (7-5) en Daryl Gurney (7-1) tegen Aspinall (5-7) de eerste nederlaag en zakte daardoor af naar de tweede plaats.

De Vlijmenaar heeft na vier wedstrijden evenveel punten als Aspinall (beiden zes punten), maar hij gaat aan kop dankzij een beter legsaldo (+9 om +6). De winnaar van de reguliere competitie verdient een bonus van 25.000 Britse pond.

Smith versloeg mede dankzij de negendarter Daryl Gurney (7-5). Hij noteerde de perfecte leg bij een 1-2-achterstand. Hij kwam eerst tot twee keer 180 en voltooide tot slot een 141-finish met triple 20, triple 19 en dubbel 12.

Michael Smith steekt zijn handen in de lucht na het gooien van een negendarter tegen Daryl Gurney. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Eerste negendarter in PL sinds 2017

Het was de eerste negendarter op televisie sinds november (Van Gerwen op de Players Championship Finals tegen Adrian Lewis) en de eerste in de Premier League sinds 2017 (Lewis tijdens de elfde speelronde tegen Raymond van Barneveld).

Wright kreeg verrassend een pak slaag van Gerwyn Price (1-7). De kersverse wereldkampioen gooide een gemiddelde van slechts 83 punten per drie pijlen. Gary Anderson rekende met 7-5 af met Rob Cross.

De verschillen op de ranglijst zijn momenteel nog nihil. Na Van Gerwen en Aspinall volgen Price, Durrant, Smith en Anderson met vijf punten, Cross en Wright met drie punten en Gurney met één punt. De nummer laatst na negen speelrondes degradeert.

De Premier League gaat volgende week donderdag verder met de vijfde speelronde in Exeter. Van Gerwen neemt het dan op tegen Smith en Aspinall tegen Wright. Eerst staat komend weekend het eerste European Tour-toernooi op het programma.

Van Gerwen is de titelverdediger in de Premier League. Hij was in 2013 en in de afgelopen vier jaar de beste in het prestigieuze en lucratieve evenement, dat niet meetelt voor de wereldranglijst en evenaart met een zesde eindzege recordhouder Phil Taylor.