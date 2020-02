Michael van Gerwen heeft zondag de finale van Players Championship 6 verloren. De dertigjarige Brabander, die in de vierde ronde in Wigan nog een negendarter gooide, verloor met 7-8 van Gerwyn Price.

Van Gerwen kwam in de finale tegen Price op een 3-7-achterstand, maar knokte zich mede dankzij een elfdarter knap terug tot 7-7. In de vijftiende en beslissende leg trok de Welshman alsnog aan het langste eind met een 94-finish, waardoor hij Van Gerwen van zijn eerste toernooizege dit jaar hield.

In de achtste finales had Van Gerwen nog indruk gemaakt door in de vijfde leg tegen de Spanjaard Cristo Reyes (6-5-winst) een negendarter te noteren. Hij gooide twee keer 180 en finishte met 141.

De laatste keer dat Van Gerwen een perfecte leg liet zien, was in november 2019 bij de Players Championship Finals tegen Adrian Lewis. Hij zorgde zondag al voor de negende negendarter op de Players Championships van dit jaar.

Na zijn zege op Reyes rekende Van Gerwen af met James Wade (6-2 in kwartfinale) en Krzysztof Ratajski (7-6 in halve finale). Eerder op de dag won Van Gerwen al van Joe Murnan (6-0), Rowby-John Rodriguez (6-2) en Gary Anderson (6-4).

Van Gerwen komt donderdag weer in actie in de Premier League, als hij in Dublin tegen challenger William O'Connor speelt. De Nederlander leed donderdag in Cardiff tegen Nathan Aspinall (5-7) zijn eerste nederlaag van deze Premier League-editie.