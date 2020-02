Michael van Gerwen vindt de kritiek die hij aan het begin van het seizoen kreeg een tikkeltje overdreven. De Brabantse nummer één van de wereld is van mening dat hij weer zijn oude niveau haalt na een ietwat moeizame start van het seizoen.

"Mensen moeten niet aan mij twijfelen. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en waar mijn zwaktes liggen. Ik ben een complete speler. Wanneer iets niet gaat zoals ik wil, zorg ik ervoor dat zoiets wel weer lukt", zegt Van Gerwen woensdag op de site van de PDC.

Van Gerwen wisselde begin dit jaar na de verloren WK-finale na zes jaar van pijlenfabrikant (van XQ Max naar Winmau) en had even de tijd nodig om daaraan te wennen. Hij werd direct in de eerste ronde uitgeschakeld op The Masters, maar herstelde zich met twee achtereenvolgende zeges in de Premier League Darts.

"Er ligt nog meer in het verschiet, er zijn punten waar ik mezelf op kan verbeteren. Dat geeft alleen maar meer motivatie. Ik ben terug waar ik thuishoor en dat is bovenaan de ranglijst. Daar heb ik de afgelopen jaren ook telkens gestaan. In de Premier League draait het niet om geluk, maar om constant presteren."

Michael van Gerwen schreeuwt het uit na een goede score. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Tot dusver mag ik niet echt klagen'

Van Gerwen is wel nog altijd bezig om de juiste set darts te vinden. Hij geeft zichzelf daar nog een paar maanden de tijd voor, maar met een gemiddelde van 104 en 105 punten in de Premier League heeft hij al laten zien op de goede weg te zijn.

"Zelfs de kleinste details zijn zeer belangrijk voor ons, maar so far so good. We werken ontzettend hard om ervoor te zorgen dat alles klopt, de set pijlen en het mentale gedeelte. Het totale pakketje moet goed zijn en tot dusver mag ik niet echt klagen hoe het ervoor staat."

Van Gerwen neemt het donderdag in de derde speelronde van de Premier League in Cardiff op tegen Nathan Aspinall. Beiden stonden ook al tegenover elkaar in de halve finales van het WK en toen was Van Gerwen duidelijk met 6-3 in sets te sterk.

"Nathan is een man in vorm. Hij heeft dit jaar al een Players Championship gewonnen, maar hij heeft het nog niet echt laten zien op de televisietoernooien. Hij moet zichzelf dus bewijzen en dat hoef ik totaal niet. Ik moet gewoon de juiste dingen doen tegen hem."

Van Gerwen is als enige nog ongeslagen in de Premier League. Hij jaagt na de titel in 2013 en van 2016 tot en met 2019 op zijn zesde eindzege in de prestigieuze competitie, waarmee hij recordhouder Phil Taylor zou evenaren.