Michael van Gerwen heeft zaterdag net naast zijn eerste titel gegrepen van dit jaar. De Brabantse nummer één van de wereld verloor in de finale van Players Championship 3 in Wigan met 6-8 van Ryan Searle.

Van Gerwen kwam tegen Searle eerst nog wel terug van een 0-3-achterstand (4-3-voorsprong), maar hij moest uiteindelijk alsnog zijn meerdere erkennen in de nummer 44 van de wereld door een break in de dertiende leg.

'Mighty Mike' bereikte de eindstrijd dankzij zeges op achtereenvolgens Yordi Meeuwisse (6-1), William Borland (6-4), Ryan Joyce (6-5, vier matchdarts overleefd), Dirk van Duijvenbode (6-2), Chris Dobey (6-5 na 2-5-achterstand) en Peter Wright (7-3).

Van Gerwen kende een moeizaam begin van het jaar met de verloren WK-finale tegen Wright en de uitschakeling in de eerste ronde van The Masters door Jonny Clayton, maar is de laatste weken weer op de goede weg.

De Vlijmenaar won namelijk als enige zijn eerste twee wedstrijden in de Premier League Darts, van Wright en Daryl Gurney. Hij haalde op de eerste twee Players Championships respectievelijk de vierde en de derde ronde.

De Zwaan strandt in halve finales

Jeffrey de Zwaan zorgde bijna voor een geheel Nederlandse finale op Players Championship 3. De Zuid-Hollander ging echter in de halve finales met 5-7 onderuit tegen Searle, die daarna dus ook Van Gerwen de voet dwars zat.

Searle veroverde pas de eerste PDC-titel in zijn carrière. De 32-jarige Engelsman, bijgenaamd 'Heavy Metal', reikte op een televisietoernooi - de Players Championships gelden als vloertoernooi - ook nooit verder dan de vierde ronde.

Lisa Ashton boekte voor het eerst twee overwinningen op een Players Championship. De Engelse, de eerste vrouw die zich via Q-School verzekerde van een Tourkaart bij de PDC, versloeg Dimitri Van den Bergh (6-4) en Adam Hunt (6-4).

Danny Noppert en Mensur Suljovic gooiden een negendarter. De teller staat daarmee dit jaar al zeven, nadat eerder onder anderen Mike van Duivenbode er al in slaagde om de perfecte leg te noteren.