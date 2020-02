Michael van Gerwen merkt dat het zelfvertrouwen steeds meer terugkomt na een moeizame periode. De Brabantse nummer één van de wereld vernederde donderdag in Nottingham Daryl Gurney met 7-1 in de tweede speelronde van de Premier League Darts.

"Het gaat toch o zo slecht met mijn nieuwe pijlen. Ik baal, weer 105 gemiddeld", zei Van Gerwen na afloop van de wedstrijd uiterst cynisch voor de camera van RTL 7.

Van Gerwen wisselde begin dit jaar direct na de verloren WK-finale tegen Peter Wright na zes jaar van pijlenfabrikant (van XQ Max naar Winmau) en had het daar gezien zijn prestaties aanvankelijk wat lastig mee.

'Mighty Mike' werd meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van The Masters, maar herstelde zich vorige week met een 7-5-zege op Wright en een gemiddelde van 104 in de openingsspeelronde van de Premier League.

"Ik ben op de goede weg. Je hebt gezien dat ik het niet alleen vorige week kon, maar ook vandaag weer een dik gemiddelde kon noteren en winnen. Dit geeft veel voldoening, hier kan ik mee verder."

Michael van Gerwen tijdens de wedstrijd tegen Daryl Gurney. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Gurney was vandaag een pannenkoek'

Van Gerwen kreeg wel heel weinig tegenstand van Gurney, die niet verder kwam dan een gemiddelde van 93 en in de zevende leg bij een 0-6-achterstand nog maar net een whitewash wist te voorkomen.

"Hij loopt een beetje als een dooie op het podium. Hij heeft een leuke walk-on, maar verder is het niet veel. Hij speelde natuurlijk wel onder zijn kunnen. Normaal is hij mentaal ook wel iets sterker, maar vandaag was het een pannenkoek."

"Ik heb hem afgemaakt. Ik miste nog wel wat pijlen op de dubbel in de tweede leg, maar buiten dat heb ik solide gespeeld. Ik weet niet waarom, maar alles was aanwezig. Het vertrouwen, de focus. Dan kan je zulke dingen laten zien. Dat is fijn."

Van Gerwen is na twee speelrondes nog als enige zonder puntenverlies in de Premier League. Hij vervolgt de prestigieuze competitie volgende week in Cardiff tegen Nathan Aspinall, die in Nottingham met 5-7 verloor van Rob Cross.