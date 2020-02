Peter Wright heeft donderdag met een verzwikte enkel zijn partij tegen Gary Anderson (6-6) in de Premier League moeten gooien. De wereldkampioen blesseerde zich tijdens een dansje bij zijn opkomst.

"Ik verdraaide mijn enkel. Ik heb wat pijn en het leverde me ook problemen op tijdens de wedstrijd", zei Wright tegen RTL 7. "Gelukkig was het niet de voet waar ik op leun tijdens het gooien."

De 49-jarige Schot probeerde het ongemak tijdens de wedstrijd zo min mogelijk te laten merken. "Het laatste wat ik wil, is dat mijn opponent er last van zou hebben. Gary is mijn ploeggenoot in de World Cup. Ik wilde hem niet vertragen en liep met grote stappen naar het bord om mijn pijlen er zo snel mogelijk uit te pakken."

Maar de blessure hinderde Wright wel degelijk tijdens de Premier League-wedstrijd in Nottingham. "Ik had wat moeite om de juiste balans te vinden en kon de triple daardoor moeilijk raken. Gelukkig heb ik nog een punt kunnen pakken. Beter dan niks."

48 Bekijk hier de beelden van het dansje van Peter Wright

Wright moeizaam begonnen aan Premier League

Overigens is de 49-jarige Wright moeizaam begonnen aan het Premier League-seizoen, nadat hij op Nieuwjaarsdag Michael van Gerwen versloeg in de WK-finale. Vorige week verloor Wright in de openingsronde van Van Gerwen.

Met één punt bezet Wright de zevende plek, terwijl koploper Van Gerwen als enige nog ongeslagen is. Volgende week donderdag wordt in Cardiff de derde speelronde van de Premier League afgewerkt en dan speelt Wright tegen Rob Cross, de wereldkampioen van 2018.