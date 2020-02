Fallon Sherrock kijkt reikhalzend uit naar haar wedstrijd van donderdag in Nottingham tegen Glen Durrant in de Premier League Darts. De Engelse WK-sensatie laat alles rustig op zich afkomen.

"Ik voel geen enkele druk. Ik denk dat alle druk bij Glen ligt, want hij is een van de vaste deelnemers in de Premier League en hij heeft de punten nodig. Ik ga gewoon mijn eigen spel spelen en dan zie ik wel hoe het gaat. Ik kan niet wachten om opnieuw een groot podium te betreden", zegt Sherrock.

Sherrock is dit jaar een van de challengers in de Premier League. Ze dankt die uitverkiezing van de PDC aan haar prestaties op het afgelopen WK, waarop ze geschiedenis schreef door als eerste vrouw ooit op het eindtoernooi van die bond een wedstrijd te winnen en uiteindelijk de derde ronde te halen.

"In het Alexandra Palace probeerde ik tijdens mijn wedstrijden alles wat er om me heen gebeurde te blokkeren en dat ga ik in Nottingham ook weer doen. Maar ik neem na de partij graag alle support in ontvangst. Het is geweldig dat er mensen zijn die speciaal voor mij zullen afreizen."

"Het voelt voor mij nog allemaal een beetje onwerkelijk. Ik heb nog niet heel veel tijd gehad om alles te reflecteren, maar het is echt overweldigend hoeveel ik de sport in het algemeen heb geholpen. Ik ben er ontzettend trots op wat ik tot nu toe heb bewerkstelligd."

Fallon Sherrock bedankt het publiek in het Alexandra Palace na haar fantastische optreden op het WK. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Durrant: 'Het wordt een spannende uitdaging'

Durrant baalt op zijn beurt dat uitgerekend hij het als vaste Premier League-deelnemer op moet nemen tegen Sherrock. Hij beseft dat hij eigenlijk alleen maar kan verliezen en dat het publiek niet op zijn hand zal zijn.

"Het wordt een spannende uitdaging. Het is een wedstrijd waar ik al mee bezig ben sinds het speelschema bekend is geworden. Ik ben trots op Fallon, het is geweldig wat ze heeft gedaan voor de sport, maar ik heb een klus te klaren."

"Het zal een nieuwe ervaring zijn dat het publiek niet achter me staat, maar ik moet er ook van genieten. Ik speelde achttien maanden geleden voor 27 mensen, dus het is formidabel om elke week in een zaal te staan met duizenden mensen."

Sherrock en Durrant treffen elkaar donderdag in de vierde wedstrijd van de avond. Verder staan ook Daryl Gurney-Michael van Gerwen, Rob Cross-Nathan Aspinall, Gerwyn Price-Michael Smith en Gary Anderson-Peter Wright op het programma.