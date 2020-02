Raymond van Barneveld nam zaterdag met een speciaal voor hem georganiseerde avond in het AFAS Live in Amsterdam officieel afscheid als profdarter. De 52-jarige Hagenaar blikte nog één keer terug op zijn carrière. "De diabetes heeft echt alles verwoest."

Van Barneveld doet aan het begin van de avond in een klein achterafzaaltje in het AFAS Live uitgebreid zijn verhaal voor een handjevol camera's. Hij spreekt over de bijzondere momenten van de afgelopen tientallen jaren. Dat doet hij steeds met een lach, iets dat bijna niet op zijn gezicht te zien was in zijn laatste jaar als speler.

"Ik heb het emotionele gedeelte achter de rug. Het WK is natuurlijk waanzinnig slecht gegaan en ik heb het daar echt wel drie of vier weken mentaal zwaar mee gehad, maar ik heb op 1 januari de knop omgezet en ben weer lekker gaan genieten. Er is een enorme last van me afgevallen en ben echt weer happy", zegt hij.

Van Barneveld werd in december op het WK al in de eerste ronde uitgeschakeld door Darin Young. Hij zat er toen helemaal doorheen en vertelde in een van zijn interviews dat het leven geen zin meer had en dat hij zichzelf de voortijdige exit nooit zou vergeven.

"Dat was niet zo fraai, maar ik ben zoals ik ben. Een hoop mensen denken dat je voor jezelf speelt, maar ik speelde ook voor mijn land. Ik had het gevoel dat als ik verloor, heel Nederland verloor. Dan schaamde ik me zo en had ik het idee dat ik mijn land in de steek had gelaten. Ik legde mezelf telkens ongelooflijk veel druk op."

Raymond van Barneveld kust de beker na de wereldtitel in 2003. (Foto: Getty Images)

'Het hoogtepunt was mijn eerste wereldtitel'

Van Barneveld kende een imposante carrière. Hij veroverde onder meer vijf wereldtitels (vier bij de BDO en één bij de PDC), waarmee hij de meest succesvolle Nederlander is en achter Phil Taylor (zestien wereldtitels) de meest succesvolle speler in de geschiedenis.

"Het hoogtepunt was mijn eerste wereldtitel op 11 januari 1998. Op die dag veranderde mijn leven. Ik zat daarvoor elke dag op het fietsje om de post rond te brengen en droomde van een loopbaan als darter. Dat gebeurde maar niet, tot die zege op Burnett. Vanaf dat moment viel alles mijn kant op. F16 gevlogen... Joh, ik heb de gekste dingen meegemaakt."

Van Barneveld beleefde wel wat mindere laatste jaren. Zo dateert zijn laatste individuele titel alweer uit 2014 (de Premier League Darts) en strandde hij ook op het WK van vorig jaar direct in de eerste ronde na een nederlaag tegen Darius Labanauskas, met als gevolg dat hij ver wegzakte op de wereldranglijst.

"Je mag het smoesjes vinden, maar geloof me, de diabetes heeft mijn carrière echt verwoest. Ik zag soms slecht, had soms ijskoude handen. Ik kreeg het maar niet onder controle, het was vijand nummer één. Ik had meer uit mijn carrière kunnen halen, maar ik weet echt niet wat ik anders had moeten doen. Een 8 is nog steeds wel op zijn plaats."

Raymond van Barneveld poseert met de trofee van de Premier League Darts in 2014. (Foto: Getty Images)

'Na Van Gerwen en 'Barney' komt er een hele poos niks'

Van Barneveld zal betrokken blijven bij het darts. Hij gaat regelmatig zijn opwachting maken op demonstratietoernooien en wil daarnaast binnen afzienbare tijd zijn eigen profteam oprichten om zodoende de grootste talenten in Nederland optimaal te kunnen begeleiden.

"Maar zolang er geen sponsors komen, wordt het niets. Ik ga er zelf niet in investeren, dus ik hoop dat het bedrijfsleven het leuk vindt en mijn droom uit laat komen. Na Van Gerwen en 'Barney' komt er een hele poos niks. We hebben uiteraard De Zwaan en Wattimena, maar ook die hebben hulp nodig."

"Ik hoor geluiden om me heen van mensen die niet meer naar darts willen kijken nu ik gestopt ben. Dat snap ik best. Er zijn niet zoveel characters meer over. Taylor, Adams, Hankey, Fordham; ze zijn allemaal al weggevallen. Zij maakten het darts zo leuk. Dat moet weer terugkomen."

Van Barneveld nam in het AFAS Live, dat met 3.000 toeschouwers was uitverkocht, afscheid met een prijs. Hij won namelijk samen met Robin van Persie het koppeltoernooi. Ook onder anderen Taylor, Burnett, Adams, Bobby George, Wayne Mardle, Rafael van der Vaart en Rico Verhoeven gooiden een pijltje.