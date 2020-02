Raymond van Barneveld heeft zaterdag op een speciaal voor hem georganiseerde avond in het uitverkochte AFAS Live in Amsterdam officieel afscheid genomen als profdarter. De 52-jarige Hagenaar werd lichtelijk emotioneel toen hij de drieduizend aanwezigen bedankte.

"Ik ben hier zo ongelooflijk trots op. Dit is echt fantastisch. Er werd me verteld dat er vijfhonderd of zeshonderd man zouden zijn, maar het zit gewoon vol, joh", zei Van Barneveld met een knipoog op het podium, dat werd omgedoopt tot 'Barney Dome'.

"Na 35 jaar komt aan alles een einde. Het was een gekke tijd. Ik heb klappen gekregen, maar ben ook weer opgestaan zoals Rocky Balboa, een van mijn grote voorbeelden. Dat wil ik jullie ook meegeven. Als je in jezelf gelooft, dan kan je alles."

Van Barneveld deed na zijn speech nog één keer een militaire groet richting de fans, zong samen met Donnie het nummer 180 Linkerbaan en liep vervolgens onder de klanken van The Final Countdown door de zaal richting de kleedkamers.

Veel oud-collega's en BN'ers present

Van Barneveld had veel oud-collega's en bekende Nederlanders uitgenodigd, namelijk Phil Taylor, Richie Burnett, Martin Adams, Bobby George, Wayne Mardle, Robin van Persie, Rafael van der Vaart, Rico Verhoeven, Bobbi Eden, Soundos El Ahmadi en Elise van der Horst.

De oud-darters en de bekende Nederlanders speelden de hele avond een koppeltoernooi. Van Barneveld vormde een duo met Van Persie en samen wonnen ze het toernooi dankzij zeges op George/Eden (2-1 in legs), Adams/El Ahmadi (2-0) en Burnett/Verhoeven (2-1).

De bekende Nederlanders hadden wel regelmatig de hulp van de oud-darters nodig omdat ze het getal niet wisten te vinden op het bord. Van Barneveld, Burnett en Mardle waren de enigen die een 180'er wisten te gooien en Mardle had met 157 de hoogste finish.

Van Barneveld kreeg tussen de wedstrijden door ook nog een aantal presentjes. Zo ontving hij een oeuvreprijs van de Nederlandse Dartsbond (NDB), de pijlen van Taylor, een van de grootste rivalen uit zijn loopbaan, en een kampioensbelt en een speciale munt met zijn beeltenis erop.

'Barney' kende een imposante carrière met onder meer vijf wereldtitels, waarmee hij achter Taylor (16) de meest succesvolle speler ooit is op het WK. Hij beleefde mindere laatste jaren, met als slotstuk de uitschakeling in de eerste ronde op het afgelopen WK.