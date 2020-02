Michael van Gerwen was donderdag bijzonder opgelucht na zijn zege op Peter Wright (7-5) bij de start van de Premier League Darts in Aberdeen. De Brabantse nummer één van de wereld herstelde zich met de overwinning van een slecht begin van het jaar.

"Er stond ontiegelijk veel druk op deze wedstrijd. Mensen begonnen aan mij te twijfelen omdat ik niet in beste doen was", doelde Van Gerwen bij RTL 7 op de verloren WK-finale tegen Wright en de uitschakeling in de eerste ronde van The Masters tegen Jonny Clayton.

"Dat is logisch, maar dan geeft dit veel voldoening. Ik heb laten zien dat er niet veel aan de hand is met mij. Het zit mentaal heel goed, want anders kan je niet zo presteren tegen Wright, iemand met heel veel vertrouwen na zijn wereldtitel en eindzege op The Masters."

Van Gerwen gooide met een gemiddelde van 104,13 punten uitstekend tegen Wright, toch had hij over geluk niet te klagen. De Schot verzuimde na een 2-0-voorsprong uit te lopen naar 5-0 doordat hij veel dubbels miste en kreeg daar de rekening voor gepresenteerd.

"Het had zeker zomaar anders kunnen aflopen, maar het doet me erg goed dat ik na die 0-2-achterstand zo sterk terug wist te komen. De hoge finishes vielen op het juiste moment, de dubbels gingen lekker en het scorend vermogen was redelijk", aldus Van Gerwen.

Michael van Gerwen tijdens de wedstrijd tegen Peter Wright. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik heb mezelf drie maanden de tijd gegeven'

Van Gerwen hield tegen Wright ook voor de eerste keer een goed gevoel over aan zijn nieuwe pijlen. Hij wisselde na het WK na zes jaar van fabrikant - van XQ Max naar Winmau - en had op The Masters overduidelijk de juiste set nog niet gevonden.

"Ik heb mezelf drie maanden de tijd gegeven om tot de juiste set te komen. Natuurlijk wil ook ik het binnen een paar weken allemaal keurig netjes op de rit hebben, maar zo werkt het helaas niet. Ik moet mezelf de tijd gunnen", vertelde Van Gerwen.

"Met deze set gooide ik prima en dit was ook mijn eerste keuze na het WK, maar het is te makkelijk om nu te denken dat dit hem ook gelijk wordt. Ik heb nog een paar opties die ik ga overwegen. Het zou zomaar kunnen dat ik dit weekend met een andere set ga spelen."

Van Gerwen komt zaterdag en zondag in actie op de eerste twee Players Championships van dit seizoen. Hij vervolgt volgende week donderdag de Premier League in Nottingham met een confrontatie tegen Daryl Gurney, die in Aberdeen met 5-7 verloor van Gary Anderson.