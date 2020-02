Michael van Gerwen heeft zich donderdag gerevancheerd voor de verloren WK-finale tegen Peter Wright. De Brabantse nummer één van de wereld won in Aberdeen met 7-5 van de Schot bij de start van de Premier League Darts.

Van Gerwen leek in de thuishaven van Wright aanvankelijk op een pijnlijke nederlaag af te stevenen. Hij kwam op een 0-2-achterstand en had vervolgens het geluk dat Wright veel dubbels miste en daardoor verzuimde uit te lopen naar 0-5.

'Mighty Mike' profiteerde daar optimaal van. Hij nam zelf een 3-2-voorsprong doordat hij 100 procent was op zijn dubbels en nam daarmee het initiatief over, met als gevolg dat Wright moeite had om hem bij te benen.

Van Gerwen stond bij 5-4 al klaar om te breken, maar zag toen Wright een formidabele 157-finish uitgooien, waarna hij dat bij 6-5 met een 106-finish (na 120 en 144 zijn derde finish van boven de 100) alsnog deed en zo de zege veiligstelde.

De Vlijmenaar verloor begin dit jaar nog de finale van het WK van Wright (3-7 in sets). Hij kreeg vorige week opnieuw een tik te verwerken doordat hij al in de eerste ronde van The Masters (eindzege Wright) werd uitgeschakeld door Jonny Clayton.

Van Gerwen kon dus wel weer een succesje gebruiken, ook omdat hij direct na het WK van pijlenfabrikant wisselde en nog op zoek was naar de juiste set darts. Hij liet in Aberdeen met een gemiddelde van 104,13 punten zien op de goede weg te zijn.

Ook zege voor onder anderen Anderson

Naast Van Gerwen wonnen in Aberdeen ook Gary Anderson (7-5 tegen Daryl Gurney), Nathan Aspinall (7-3 tegen John Henderson) en Glen Durrant (7-3 tegen Michael Smith). Later op de avond staat nog Gerwyn Price-Rob Cross op het programma.

De Premier League kent net als vorig jaar negen vaste deelnemers en negen challengers. Henderson was donderdag de eerste challenger en volgende week is het in Nottingham de beurt aan WK-sensatie Fallon Sherrock.

Na de negende speelronde valt de slechtst presterende vaste deelnemer op de ranglijst af en bepalen de overige spelers in de daaropvolgende zeven speelrondes welke vier zich plaatsen voor de play-offs op 21 mei in Londen.

De Premier League telt ook weer twee speelrondes in Rotterdam. Jeffrey de Zwaan en Jermaine Wattimena zijn op respectievelijk 25 en 26 maart de challengers in het nog bij lange na niet uitverkochte Ahoy.

Van Gerwen is de laatste jaren zeer dominant in de Premier League. Hij veroverde in de afgelopen vier jaar de titel en staat in totaal op vijf eindzeges, waarmee hij nog maar één is verwijderd van het record van Phil Taylor (zes).