Michael van Gerwen ziet zichzelf ondanks een slecht begin van het jaar nog steeds als de topfavoriet voor het winnen van de Premier League Darts. De Brabantse nummer één van de wereld denkt dat zijn ervaring de doorslag gaat geven in de prestigieuze competitie.

"Natuurlijk zie ik mezelf als de topfavoriet. Ik zou zeker af en toe een wedstrijd kunnen verliezen, maar je moet het zestien weken zien vol te houden om op het hoogste niveau te presteren en daar ben ik over het algemeen wel goed in", zegt Van Gerwen tegen NU.nl.

Toch zit Van Gerwen niet in de beste periode van zijn carrière. Hij verloor begin vorige maand de finale van het WK in Londen met duidelijke cijfers van Peter Wright (3-7 in sets) en werd vrijdag verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van The Masters in Milton Keynes door Jonny Clayton (6-10).

Van Gerwen weigerde na die laatste nederlaag de schuld te geven aan zijn nieuwe pijlen - hij wisselde direct na het WK na zes jaar van fabrikant en stapte over van XQ Max naar Winmau - maar vond de reden van het verlies een gebrek aan zelfvertrouwen.

"Ik heb in de afgelopen maanden niet grandioos gespeeld en om het dan af te schuiven op de nieuwe pijlen... Nee, ik moet zelf gewoon nog meer mijn stinkende best doen. Maar het zou makkelijk zo kunnen zijn dat het in de Premier League gelijk een stuk beter gaat. Ik kan zomaar de juiste set hebben gevonden."

Michael van Gerwen buigt zijn hoofd na een slechte score tegen Jonny Clayton op The Masters. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Altijd de vraag welke Wright komt opdagen'

Van Gerwen opent de Premier League in Aberdeen tegen Wright, die in tegenstelling tot hem wel in blakende vorm steekt. De Schotse nummer twee van de wereld won na het WK ook The Masters, al had hij in die eindstrijd wel het geluk dat zijn tegenstander Michael Smith drie matchdarts miste.

"Het is altijd maar weer de vraag welke Wright komt opdagen, dat weet je nooit. Ik moet zelf gewoon een goede wedstrijd neerzetten. Ik ben niet bezig met revanche. We spelen zo vaak tegen elkaar, dan zou ik daar het hele jaar druk mee zijn. Op het podium zal ik echt niet denken aan de WK-finale."

"Het belooft een interessante Premier League te worden. Ik verwacht niet de mooiste ooit, want die was zo'n vijf jaar geleden met Taylor, Anderson, Wade en Van Barneveld allemaal in topvorm, maar in deze editie zullen er weer nieuwe jongens opstaan. Ik moet gewoon doorgaan zoals in de afgelopen jaren."

Van Gerwen is de laatste jaren zeer dominant in de Premier League, die dit jaar ook weer twee speelrondes telt in Rotterdam (25 en 26 maart). Hij veroverde in de voorbije vier edities telkens de eindzege en staat in totaal op vijf Premier League-titels, nog maar één minder dan recordhouder Taylor (zes).