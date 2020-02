Peter Wright verwacht dat hij donderdag opnieuw gaat winnen van Michael van Gerwen bij de start van de Premier League Darts in Aberdeen. De Schot wil de dominantie van de Brabander in de prestigieuze competitie doorbreken.

"Ik reken erop dat ik van Van Gerwen ga winnen in Aberdeen omdat ik op dit moment erg veel vertrouwen heb en hij wat minder. Ik heb het niveau om hem te verslaan, dat heb ik vorige maand wel bewezen", zegt Wright tegen NU.nl.

Wright versloeg Van Gerwen op 1 januari in de finale van het WK met duidelijke cijfers (7-3) en veroverde voor het eerst de wereldtitel. Hij pakte afgelopen weekend ook nog eens de eindzege op The Masters, waar Van Gerwen verrassend in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

"Ik was daar niet door verrast. De spelers in de top zestien van de wereldranglijst kunnen allemaal van elkaar winnen. Niemand is bang voor een tegenstander, dus ook niet voor Van Gerwen. We doen allemaal magische dingen op het trainingsbord, maar het gaat erom dat je dat ook vertaalt naar het podium", aldus Wright.

"Bij Van Gerwen gaat het getest met zijn nieuwe pijlen misschien ook in zijn hoofd zitten. Hij heeft het nu even wat moeilijker, omdat hij niet precies weet wat hij moet gebruiken. Maar daar komt hij wel uit, daar is hij goed genoeg voor. Hij is immers de wereldkampioen... Oh nee, wacht, dat ben ik, haha."

Peter Wright poseert met de beker van The Masters. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Droom om nummer één van wereld te worden'

Van Gerwen was de afgelopen jaren vrijwel onklopbaar in de Premier League. Hij was in de laatste vier edities telkens de beste en was in de finale in 2017 na een heroïsche wedstrijd te sterk voor Wright, die toen liefst zes matchdarts miste.

"Ik weet wat ik destijds fout deed en hopelijk krijg ik de kans om dat dit jaar goed te maken. Ik wil na het WK en The Masters ook de Premier League op mijn naam schrijven. Dat is mijn volgende doel en ik zou niet weten waarom dat me niet zou kunnen lukken", vertelt Wright.

"Het zou ook fantastisch zijn als ik de nummer één-positie op de wereldranglijst kan overnemen van Van Gerwen. Ik moet daar nog wel wat geduld voor hebben, want dat is alleen mogelijk als ik opnieuw wereldkampioen word. Het is in elk geval wel een droom."

Wright en Van Gerwen spelen donderdag in Aberdeen de derde partij van de avond. Michael Smith-Glen Durrant, Gary Anderson-Daryl Gurney, Nathan Aspinall-John Henderson en Gerwyn Price-Rob Cross zijn de overige duels die op het programma staan.