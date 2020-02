Michael van Gerwen zit niet in de beste fase van zijn carrière. De Brabantse nummer één van de wereld kwakkelt met zijn vorm en ziet bij de start van de Premier League Darts Peter Wright langzaamaan zijn hegemonie doorbreken. "Het stomste wat je kan doen is, hem afschrijven."

Van Gerwen verloor begin dit jaar de WK-finale met duidelijke cijfers van Wright (3-7 in sets) en werd afgelopen weekend in de eerste ronde van The Masters uitgeschakeld door Jonny Clayton. Hij weet die laatste nederlaag aan een gebrek aan zelfvertrouwen, iets waar het bij hem nooit leek aan te ontbreken.

"Hij oogde tegen Clayton roestig. Je verwacht van Van Gerwen dat hij doorstoomt nadat hij terug was gekomen tot 5-5. Hij speelde zeker niet slecht, maar hij haalde niet zijn standaard niveau. Zeker niet als je weet dat hij normaal gesproken honderdplusgemiddeldes voor de lol gooit", zegt Stuart Pyke, dartscommentator bij Sky Sports en ITV Sport.

"Van Gerwen staat nu onder druk, maar dat was in het verleden ook al vaak genoeg het geval. Ik moet dan ook lachen om de mensen die zeggen dat hij niet meer de speler is die hij was. Het stomste wat je kan doen, is hem afschrijven. Dat moet je nooit doen. Elke keer als iemand hem bekritiseert, dan komt hij sterker terug en ik zie dat dit keer ook gebeuren."

Michael van Gerwen buigt zijn hoofd na een slechte score tegen Jonny Clayton op The Masters. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Het is vooral een mentaal ding bij Van Gerwen'

Van Gerwen weigerde de voortijdige exit op The Masters af te schuiven op zijn nieuwe pijlen. Hij wisselde direct na het WK na zes jaar van fabrikant - van XQ Max naar Winmau - omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging, maar het lijkt erop dat hij de juiste set nog niet heeft gevonden.

"Van Gerwen heeft een paar sets gekregen om te testen, maar is er denk ik nog niet helemaal over uit wat hij moet doen. Hij heeft jarenlang dezelfde pijlen gehad en dus is het eerst altijd een beetje wennen. Ook als je de beste speler van de wereld bent, iets wat hij in mijn ogen nog altijd is", aldus Pyke.

"Het is op dit moment vooral een mentaal ding bij Van Gerwen. Daar moet hij even doorheen. Als hij in zijn hoofd niet meer bezig is met een grammetje zwaarder of lichter of de punt langer of korter en de rust weer vindt, dan zal hij weer in zijn normale doen zijn en is hij overal waar hij verschijnt weer de topfavoriet."

Peter Wright poseert met de beker van The Masters. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Wright is helemaal bevrijd'

De verhoudingen liggen in de Premier League Darts misschien nog wel even anders. Waar Van Gerwen nog zoekende is, lukt bij Wright juist vrijwel alles. De Schot was na het WK ook de sterkste op The Masters, al had hij in die eindstrijd het geluk dat zijn tegenstander Michael Smith drie matchdarts miste.

"Wright heeft met de wereldtitel zijn grootste droom waargemaakt en is nu helemaal bevrijd. Er hangen niet langer vraagtekens rond hem. Cross kon duidelijk niet met de druk van een wereldkampioen omgaan, maar bij Wright zal het het tegenovergestelde zijn", stelt Pyke.

"Van Gerwen is nog steeds de grootste kanshebber op het winnen van de Premier League, dat ben je alleen al als je al zo vaak de eindzege hebt veroverd, maar dat kan in twee of drie weken tijd zomaar veranderen. Wright bevroor als het ware altijd als het om Van Gerwen ging, maar dat heeft hij niet meer."

Van Gerwen en Wright staan donderdag in de eerste speelronde van de Premier League meteen tegenover elkaar in Aberdeen, de thuishaven van Wright. Van Gerwen pakte de laatste vier jaar de titel in de prestigieuze competitie en is met vijf titels in totaal nog maar één overwinning verwijderd van het record van Phil Taylor (zes).