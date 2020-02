De Premier League Darts begint donderdag aan zijn zestiende editie. Michael van Gerwen won de prestigieuze competitie de afgelopen vier jaar en is met vijf eindzeges nog maar één titel verwijderd van het record van Phil Taylor (zes). Bekijk hier onder meer de deelnemers en het programma.

Vaste deelnemers

Michael van Gerwen

Peter Wright (Sch)

Gerwyn Price (Wal)

Rob Cross (Eng)

Michael Smith (Eng)

Gary Anderson (Sch)

Daryl Gurney (Nie)

Nathan Aspinall (Eng)

Glen Durrant (Eng)

Challengers

John Henderson (Sch)

Fallon Sherrock (Eng)

Jonny Clayton (Wal)

William O'Connor (Ier)

Luke Humphries (Eng)

Stephen Bunting (Eng)

Chris Dobey (Eng)

Jeffrey de Zwaan

Jermaine Wattimena

Programma

Speelronde 1 (Aberdeen, 6 februari)

Michael Smith-Glen Durrant

Gary Anderson-Daryl Gurney

Michael van Gerwen-Peter Wright

Nathan Aspinall-John Henderson

Gerwyn Price-Rob Cross

Speelronde 2 (Nottingham, 13 februari)

Rob Cross-Nathan Aspinall

Gerwyn Price-Michael Smith

Gary Anderson-Peter Wright

Glen Durrant-Fallon Sherrock

Daryl Gurney-Michael van Gerwen

Speelronde 3 (Cardiff, 20 februari)

Peter Wright-Rob Cross

Jonny Clayton-Michael Smith

Michael van Gerwen-Nathan Aspinall

Daryl Gurney-Gerwyn Price

Glen Durrant-Gary Anderson

Speelronde 4 (Dublin, 27 februari)

Glen Durrant-Nathan Aspinall

Rob Cross-Gary Anderson

Daryl Gurney-Michael Smith

William O'Connor-Michael van Gerwen

Gerwyn Price-Peter Wright

Speelronde 5 (Exeter, 5 maart)

Rob Cross-Daryl Gurney

Gerwyn Price-Glen Durrant

Nathan Aspinall-Peter Wright

Gary Anderson-Luke Humphries

Michael Smith-Michael van Gerwen

Speelronde 6 (Liverpool, 12 maart)

Michael Smith-Peter Wright

Daryl Gurney-Glen Durrant

Gerwyn Price-Michael van Gerwen

Rob Cross-Stephen Bunting

Gary Anderson-Nathan Aspinall

Speelronde 7 (Newcastle, 19 maart)

Michael Smith-Gary Anderson

Michael van Gerwen-Rob Cross

Nathan Aspinall-Gerwyn Price

Chris Dobey-Daryl Gurney

Peter Wright-Glen Durrant

Speelronde 8 (Rotterdam, 25 maart)

Gary Anderson-Gerwyn Price

Nathan Aspinall-Daryl Gurney

Michael Smith-Rob Cross

Michael van Gerwen-Glen Durrant

Peter Wright-Jeffrey de Zwaan

Speelronde 9 (Rotterdam, 26 maart)

Glen Durrant-Rob Cross

Nathan Aspinall-Michael Smith

Peter Wright-Daryl Gurney

Michael van Gerwen-Gary Anderson

Jermaine Wattimena-Gerwyn Price

Speelronde 10 (Belfast, 2 april)

Speelronde 11 (Sheffield, 9 april)

Speelronde 12 (Manchester, 16 april)

Speelronde 13 (Berlijn, 23 april)

Speelronde 14 (Birmingham, 30 april)

Speelronde 15 (Glasgow, 7 mei)

Speelronde 16 (Leeds, 14 mei)

Play-offs (Londen, 21 mei)

De Premier League Darts telt ook dit jaar weer twee speelrondes in Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

Uitleg

De vaste deelnemers spelen in de eerste fase van de competitie één keer tegen elkaar en nemen het ook allemaal eenmaal op tegen een challenger. De twee spelers die na de negende speelronde - de zogeheten 'Judgement Night' - op de onderste twee plaatsen van de ranglijst staan, zijn uitgeschakeld. De challengers kunnen geen punten pakken voor de ranglijst, maar alleen geld verdienen bij een gelijkspel of zege.

De overgebleven acht spelers gaan door naar de tweede fase en spelen daarin nogmaals allemaal één keer tegen elkaar. De top vier van de eindranglijst plaatst zich voor de play-offs, waarin in de halve finales de nummer één en vier en de nummer twee en drie tegenover elkaar staan en de winnaars van die beide ontmoetingen elkaar op dezelfde avond nog treffen in de finale.

Format

De wedstrijden in de eerste negen speelrondes worden gespeeld volgens het best-of-12-principe (first to 7 of een 6-6-gelijkspel) en de wedstrijden in de tweede fase zijn best-of-14-partijen (first to 8 of een 7-7-gelijkspel).

Prijzengeld

Winnaar: 250.000 Britse pond (ongeveer 291.000 euro)

Verliezend finalist: 120.000 Britse pond

Halvefinalisten: 80.000 Britse pond

Vijfde plaats: 65.000 Britse pond

Zesde plaats: 55.000 Britse pond

Zevende plaats: 50.000 Britse pond

Achtste plaats: 45.000 Britse pond

Negende plaats: 30.000 Britse pond

Zege challengers: 5.000 Britse pond

Gelijkspel challengers: 3.500 Britse pond

Verlies challengers: 2.500 Britse pond

Koploper na zestien speelrondes: 25.000 Britse pond

Eerdere winnaars

2005: Phil Taylor

2006: Phil Taylor

2007: Phil Taylor

2008: Phil Taylor

2009: James Wade

2010: Phil Taylor

2011: Gary Anderson

2012: Phil Taylor

2013: Michael van Gerwen

2014: Raymond van Barneveld

2015: Gary Anderson

2016: Michael van Gerwen

2017: Michael van Gerwen

2018: Michael van Gerwen

2019: Michael van Gerwen