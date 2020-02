Peter Wright realiseerde zich zondag maar al te goed dat hij met geluk de titel had gewonnen op The Masters in Milton Keynes. De wereldkampioen zag in de finale zijn tegenstander Michael Smith drie matchdarts missen in de beslissende leg: 11-10.

"Dit is een lucky beker. Smith had deze moeten winnen. Ik heb dit in het verleden ook vaak genoeg meegemaakt, dus ik weet hoe hij zich nu voelt en dat is geen pretje. Maar goed, ik ben er niet minder blij om", zei een opgeluchte Wright.

Wright leek aanvankelijk op een probleemloze zege af te stevenen. Hij stond bijna de hele wedstrijd op een ruime voorsprong (4-1, 6-3 en 8-5), maar liet Smith terugkomen tot 8-8 en ontsnapte dus in de 21e en laatste leg.

"Ik denk dat die 171 die ik in mijn voorlaatste beurt gooide heel belangrijk was. Ik zette hem daarmee onder druk. Dat is ook de les die ik heb geleerd van al mijn verloren finales tegen Van Gerwen. Hij deed dat ook altijd bij mij en daar bezweek ik dan onder. Dit keer deed ik het een keer bij een ander", aldus Wright.

"Er lag ook druk op mijn schouders. De mensen verwachten van je dat je er meteen na het WK weer staat en de bookmakers vonden me ook al achter Van Gerwen de topfavoriet. Een beetje gek, maar geweldig dat ik het heb waargemaakt. De wereldtitel was een droom en dit is een heel mooie aanvulling."

Michael Smith kijkt vol ongeloof naar het plafond tijdens de wedstrijd tegen Peter Wright. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Het lijkt zo dat ik het zomaar weggeef'

Smith was logischerwijs zwaar teleurgesteld met de tweede plaats. Hij verloor opvallend genoeg alweer voor de vijfde keer in zijn carrière de finale van een major en wacht nog altijd op zijn eerste grote titel.

"Het lijkt zo dat ik het zomaar weggeef, maar dat is echt niet zo. Ik doe mijn stinkende best, maar het lukt gewoon niet. Ik wilde zo graag. Ik denk dat ik te hard gooide bij mijn matchdarts, maar toen ze uit mijn hand vlogen, dacht ik dat ze erin zouden gaan."

"Het is weer een runner-upbeker die ik kan toevoegen aan mijn grote collectie, maar ik kom er wel overheen en ga morgen weer voor het trainingsbord staan en dubbels oefenen. Ik zit er nu doorheen, maar al met al is het een positief begin van het jaar."

Wright en Smith komen donderdag alweer in actie bij de start van de Premier League Darts in Aberdeen. Wright neemt het dan op tegen Michael van Gerwen, die hij versloeg in de finale van het WK, en Smith tegen Glen Durrant.