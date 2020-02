Peter Wright heeft zondag na het WK ook de titel veroverd op The Masters in Milton Keynes. De in het hele toernooi indrukwekkend spelende Schot won in de finale na een thriller met 11-10 van Michael Smith.

Wright leek aanvankelijk op een probleemloze zege af te stevenen. Hij stond bijna de hele wedstrijd op een ruime voorsprong, maar zag Smith uit het niets terugkomen tot 8-8 en had het geluk dat zijn tegenstander in de beslissende leg zelfs drie matchdarts miste.

'Snakebite' begon zaterdag met een zege in de eerste ronde op Joe Cullen (10-7) en versloeg zondag in de kwartfinales Dave Chisnall (10-0) en Gary Anderson (11-7). Hij had met 99,50 punten het hoogste toernooigemiddelde van iedereen.

Wright pakte zijn vierde majorzege. Hij beleefde vorige maand het hoogtepunt uit zijn carrière met de wereldtitel (overwinning in de finale op Michael van Gerwen) en kon eerder ook de UK Open (2017) en World Cup of Darts (2019) aan zijn palmares toevoegen.

Wright opvolger van Van Gerwen

Wright is net als op het WK ook op The Masters de opvolger van Van Gerwen, die in de afgelopen vijf jaar de beste was, maar vrijdag meteen in de eerste ronde verrassend werd uitgeschakeld door Jonny Clayton (6-10).

De nummer twee van de wereld verdient met zijn titel op The Masters een cheque van 60.000 Britse pond (ruim 71.000 euro), maar dat bedrag telt niet mee voor de wereldranglijst omdat The Masters geen rankingtoernooi is.

Smith staat ondanks flink wat finaleplekken nog altijd op nul majorzeges. Hij verloor eerder al een keer de eindstrijd op het WK (2019), Premier League Darts (2018), World Matchplay (2018) en World Series of Darts Finals (2018).

De topdarters komen donderdag alweer in actie tijdens de start van de Premier League Darts in Aberdeen, waar onder anderen Wright en Van Gerwen het tegen elkaar opnemen. Van Gerwen schreef de prestigieuze competitie de voorbije vier jaar op zijn naam.