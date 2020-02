Peter Wright barst van het zelfvertrouwen dankzij zijn wereldtitel darts vorige maand in Londen. De Schot voelt geen extra druk door zijn nieuwe status, maar beweert juist dat er een enorme last van zijn schouders is gevallen.

"Het was bij mij altijd het verhaal dat ik geen finales kon winnen. Nu ben ik daar vanaf en heb ik juist meer het geloof dat ik alle titels kan pakken, omdat ik de belangrijkste van allemaal al heb veroverd", zei Wright zaterdag na zijn zege op Joe Cullen (10-7) in de eerste ronde van The Masters in Milton Keynes.

Wright beleefde bijna exact een maand geleden het hoogtepunt uit zijn carrière met de eerste wereldtitel. Hij versloeg in de finale met duidelijke cijfers Michael van Gerwen (7-3 in sets) en barstte na het gooien van de matchdart in tranen uit op het podium.

"Daar was ik vanavond weer bang voor toen ik werd aangekondigd door John (McDonald, Master of Ceremonies, red.). Ik probeerde niet te luisteren, want ik wilde niet weer huilen, haha. Nee, het was geweldig. Ik hoop dat ik er snel aan gewend raak, maar gelukkig roept hij het nog het hele jaar."

Peter Wright in actie tegen Joe Cullen. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik heb een target op mijn rug'

Wright is in tegenstelling tot vele anderen na het WK niet op vakantie gegaan en heeft ook geen demonstraties gespeeld. Hij bleef thuis om te kunnen trainen en zich klaar te maken voor dit seizoen, dat hij tegen Cullen op overtuigende wijze begon met een gemiddelde van 103,55 punten, het hoogste tot dusver op deze editie van The Masters.

"Ik heb een target op mijn rug. Iedereen wil de wereldkampioen kloppen, zo werkt het nou eenmaal. Dat had ik ook toen ik nog geen wereldkampioen was. Ik wilde het tegen hem opnemen en hem uitschakelen. Dat gevoel hebben anderen nu bij mij", aldus Wright.

"Maar ik ben geen ander persoon geworden doordat ik mezelf tegenwoordig wereldkampioen mag noemen. Ja, ik heb iets geweldigs gepresteerd en iedereen herinnert me daar ook aan, maar ik ben gewoon een normale man die enorm geniet van het spelletje."

Wright stuit zondag in de kwartfinales van The Masters op Dave Chisnall, waarna op dezelfde dag ook de halve finales en de finale worden afgewerkt. Hij kwam nog nooit verder dan de halve finales (vorig jaar) op de major waaraan de top zestien van de wereldranglijst meedoet.