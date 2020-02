Fallon Sherrock heeft zaterdag opnieuw historie geschreven in het darts. De Engelse WK-sensatie won in Wolverhampton als eerste vrouw een Rileys Qualifier en plaatste zich daarmee voor de UK Open over een maand in Minehead.

Sherrock was in de finale in Wolverhampton, waar meer dan tweehonderd spelers zich hadden ingeschreven, met 5-1 te sterk voor Stuart White, nadat ze eerder al had afgerekend met onder anderen WK-deelnemer James Richardson (4-0).

De 'Queen of the Palace' maakte haar opwachting in Wolverhampton, omdat ze er vorige maand niet in was geslaagd om op Q-School een Tourkaart te veroveren van de PDC. Spelers die die wel hebben zijn automatisch verzekerd van de UK Open.

Sherrock baarde in december opzien door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK van de PDC. Ze versloeg achtereenvolgens Ted Evetts en Mensur Suljovic en ging in de derde ronde onderuit tegen Chris Dobey.

Sherrock niet enige vrouw op UK Open

Door die prestatie kreeg Sherrock van de PDC een wildcard voor alle World Series of Darts-toernooien en geselecteerd als een van de challengers in de Premier League Darts, waarin ze het in de tweede speelronde in Nottingham opneemt tegen Glen Durrant.

Sherrock zal niet de enige vrouw zijn op de UK Open. Lisa Ashton lukte het op Q-School wel om als eerste vrouw een Tourkaart te pakken van de PDC en mag naast de UK Open in tegenstelling tot Sherrock ook meedoen aan alle Players Championships.

De UK Open duurt van 6 tot en met 8 maart. Nathan Aspinall is de titelverdediger. Michael van Gerwen (2015 en 2016), Raymond van Barneveld (2006 en 2007) en Roland Scholten (2004) waren ook al eens de beste op de FA Cup van het darts.