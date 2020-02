Peter Wright heeft zich zaterdag op overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinales van The Masters in Milton Keynes. De kersverse wereldkampioen won in de eerste ronde met 10-7 van Joe Cullen.

Wright verspeelde aanvankelijk een 3-1-voorsprong (3-4) en gaf Cullen tot 6-6 hoop op een stunt, maar nam daarna afstand van zijn tegenstander en kwam met 103,55 punten uit op het hoogste gemiddelde van iedereen tot dusver op dit toernooi.

De Schot veroverde begin deze maand in Londen de wereldtitel na een indrukwekkende 7-3-zege in sets op Michael van Gerwen, die vrijdag meteen al verrassend in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Jonny Clayton (6-10).

Wright en Van Gerwen komen elkaar donderdag opnieuw tegen. De nummer twee en één van de wereld nemen het dan in Aberdeen tegen elkaar op bij de start van de Premier League Darts, die Van Gerwen de afgelopen vier jaar wist te winnen.

Ook Price, Anderson en Chisnall verder

Naast Wright bereikten zaterdag ook Gerwyn Price (10-9 tegen Simon Whitlock na een 9-4-voorsprong), Gary Anderson (10-8 tegen Ian White) en Dave Chisnall (10-8 tegen Daryl Gurney) de kwartfinales.

De kwartfinales (Wright-Chisnall, Price-Anderson, Clayton-Nathan Aspinall en Adrian Lewis-Michael Smith) worden zondagmiddag afgewerkt, gevolgd door de halve finales en de finale in de avond.

The Masters krijgt sowieso een nieuwe winnaar. Van Gerwen was de voorbije vijf jaar telkens de beste (2015, 2016, 2017, 2018 en 2019) en Phil Taylor daarvoor in de eerste twee edities (2013 en 2014).

Aan The Masters doet de top zestien op de wereldranglijst mee. De kampioen ontvangt een cheque van 60.000 Britse pond (ruim 71.000 euro), maar dat bedrag telt niet mee voor de wereldranglijst, omdat The Masters geen rankingtoernooi is.