Michael van Gerwen wijt zijn verrassende uitschakeling in de eerste ronde van The Masters in Milton Keynes aan een gebrek aan zelfvertrouwen. De Brabantse nummer één van de wereld wil het verlies niet afschuiven op zijn nieuwe pijlen.

"Het zelfvertrouwen moet weer even een beetje terugkomen. Als je niet 100 procent bent, dan kan je verliezen. Dit is zuur, want dit had niet gehoeven", zei Van Gerwen vrijdag na afloop van zijn nederlaag tegen Jonny Clayton (6-10) tegen NU.nl.

Van Gerwen kwam tegen Clayton geen moment lekker in zijn spel. Hij maakte nog wel een 1-4-achterstand ongedaan (5-5), maar miste daarna ontzettend veel dubbels, waardoor hij met een 164-finish alleen nog de zestiende leg pakte.

"Het liep vanaf het begin niet. De eerste pijl mikte ik vaak slecht en ik was zo slordig op de dubbels. Dat moet ik alleen maar mezelf kwalijk nemen en niemand anders. Ik wilde heel graag een goede wedstrijd neerzetten, maar het mocht niet baten."

Michael van Gerwen kijkt beduusd toe hoe Jonny Clayton nog maar weer eens een leg wint. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Aan de pijlen lag het zeker niet'

Van Gerwen gooide tegen Clayton voor het eerst in officieel verband met zijn nieuwe pijlen. Hij wisselde begin deze maand, direct na het WK in Londen, na zes jaar van fabrikant - van XQ Max naar Winmau - omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging in zijn carrière.

"Aan de pijlen lag het zeker niet, dat vind ik altijd zo'n makkelijk excuus. Anders kan ik niet op belangrijke momenten een 180'er of een 164-finish gooien. Ik moet gewoon constanter worden. Toen ik switchte, heb ik tegen mezelf gezegd dat het even tijd nodig heeft. Dat wist ik van tevoren en dat is nou eenmaal zo."

"Het eerste testmoment is achter de rug en de conclusie is dat het beter moet. Daar ga ik hard aan werken. Laat de anderen maar denken dat ik het nu even wat moeilijker heb. Ik heb in het verleden vaker in deze positie gezeten en negen van de tien keer kwam ik er sterker uit, dus het komt helemaal goed."

Van Gerwen raakt door de snelle exit zijn titel kwijt op The Masters, waarop hij in de afgelopen vijf jaar de eindzege veroverde. Hij heeft niet lang de tijd om de tik te verwerken, want hij opent donderdag alweer de Premier League Darts in Aberdeen. Hij speelt dan tegen Peter Wright, van wie hij verloor in de WK-finale (3-7).