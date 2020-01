Michael van Gerwen is vrijdag slecht begonnen aan het dartsseizoen. De Brabantse nummer één van de wereld werd door Jonny Clayton (6-10) meteen verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van The Masters in Milton Keynes.

Van Gerwen kwam geen moment lekker in zijn spel tegen Clayton. Hij maakte in eerste instantie nog wel een 1-4-achterstand ongedaan (5-5), maar miste daarna ontzettend veel dubbels, waardoor hij met een 164-finish alleen nog de zestiende leg pakte.

'Mighty Mike' gooide voor het eerst in officieel verband met zijn nieuwe pijlen - hij wisselde direct na het WK na zes jaar van fabrikant - maar zal meer twijfels dan vertrouwen overhouden aan de eerste beproeving.

Van Gerwen kreeg begin deze maand ook al een domper te verwerken. Hij verloor toen in de finale van het WK in Londen met duidelijke cijfers van Peter Wright (3-7 in sets), die zaterdag voor het eerst in actie komt op The Masters tegen Joe Cullen.

De Vlijmenaar heeft niet lang de tijd om deze nieuwe teleurstelling te verwerken, want donderdag start alweer de Premier League Darts, die hij in een ongetwijfeld kolkend Aberdeen opent tegen 'thuisspeler' Wright.

Van Gerwen raakt door de nederlaag bovendien zijn titel kwijt op The Masters. Hij veroverde in de voorbije vijf jaar de eindzege en was daardoor twintig wedstrijden op rij ongeslagen op de major waaraan de top zestien van de wereldranglijst meedoet.