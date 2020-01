Michael van Gerwen is vrijdag door de PDC uitgeroepen tot de beste darter van het jaar. De Nederlander wint de prestigieuze prijs voor het vijfde jaar op rij.

De dertigjarige Van Gerwen begon 2019 goed door ten koste van Michael Smith voor de derde keer de wereldtitel te veroveren. De Brabander versloeg de Engelsman met 7-3 in sets.

Van Gerwen won in het afgelopen jaar ook onder meer The Masters, de Premier League, de World Grand Prix, de Champions League of Darts en de Players Championship Finals. In totaal pakte hij veertien titels. Inmiddels staat de nummer één van de wereld op 35 majortitels bij de PDC.

Het is de in totaal zesde keer dat 'Mighty Mike' wordt uitgeroepen tot darter van het jaar. Hij was volgens de PDC ook de beste in 2013, 2015, 2016, 2017, 2018. De trofee na het dartsjaar 2014 ging naar de Schot Gary Anderson.

Ook Wright valt in de prijzen

Peter Wright, die Van Gerwen op 1 januari nog de baas was in de WK-finale van 2020, werd door de fans uitgeroepen tot darter van het jaar. De overwinning van Wright op Van Gerwen in het Alexandra Palace leverde de Schot ook de prijs voor beste op televisie uitgezonden prestatie op.

De Engelsman Glen Durrant (49) werd uitgeroepen tot nieuwkomer van het jaar. Jeffrey de Zwaan maakte kans op de titel beste jongeling van het jaar, maar die prijs ging naar de Engelsman Luke Humphries, die wederom de kwartfinales van het WK haalde.