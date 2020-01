Met The Masters gaat vrijdag het dartsjaar officieel van start. Michael van Gerwen zal revanche willen nemen voor zijn verloren WK-finale, maar ziet de concurrentie alsmaar toenemen. "Iedereen wil momenteel van die grote taart mee-eten."

Van Gerwen moest begin deze maand met duidelijke cijfers zijn meerdere erkennen in Peter Wright (3-7) tijdens de WK-finale in Londen. Reden genoeg voor de Engelse media om al voorzichtig te speculeren over het einde van een tijdperk, waarin 'Mighty Mike' de afgelopen jaren alles won wat er te winnen viel.

"Het is logisch dat de andere spelers nu het gevoel hebben dat Van Gerwen te kloppen is. Iedereen wil momenteel van die grote taart mee-eten. Ze trainen keihard om die kers te pakken te krijgen. Dat komt het niveau alleen maar ten goede, het komt allemaal steeds dichter bij elkaar te staan", zegt Roland Scholten, dartsanalist bij RTL 7.

"Michael zal zwaar verbaggerd zijn geweest na zijn nederlaag tegen Wright, maar die is hij inmiddels al lang weer vergeten. Hij moest het weekend erop gewoon weer in actie komen tijdens demonstratietoernooien. Hij zal er wel weer staan op The Masters, daar twijfel ik niet over."

Michael van Gerwen klapt voor Peter Wright na diens zege in de WK-finale. (Foto: Pro Shots)

'Het zal niet aan de pijlen liggen'

Toch zal het nog even afwachten zijn of Van Gerwen meteen weer op de top van zijn kunnen kan presteren. Hij wisselde meteen na het WK na zes jaar van pijlenfabrikant en stapte over van XQ Max naar Winmau, omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging.

"Het zal niet aan de pijlen liggen. Alle fabrikanten kunnen die tegenwoordig zo goed namaken. Het zal meer een kwestie zijn van mentaal de knop omzetten. Maar dat zal wel goed komen", aldus Scholten, die begin deze eeuw lange tijd de beste Nederlandse speler was bij de PDC.

Van Gerwen is al sinds 2014, na zijn eerste van in totaal drie wereldtitels, de nummer één van de wereld en die positie zou hij dit jaar weleens kwijt kunnen raken aan Wright, die bij prolongatie van de wereldtitel normaal gesproken Van Gerwen van de troon stoot.

"Misschien dat er ook wat verzadiging plaats gaat vinden bij Van Gerwen. Dat zou ook heel normaal zijn; je kan niet verwachten dat hij weer negen van de tien toernooien gaat winnen. Taylor stond er elke wedstrijd om de tegenstander te vermoorden, dat heb ik bij Van Gerwen minder", vertelt Scholten.

Jeffrey de Zwaan juicht na een goede score. (Foto: Pro Shots)

'De Zwaan is van de overige Nederlanders het verst'

Achter Van Gerwen is een hevige strijd gaande om de tweede Nederlander op de wereldranglijst. Dat is momenteel Jeffrey de Zwaan met een twintigste plaats, maar hij wordt op de voet gevolgd door Jermaine Wattimena (23), Danny Noppert (27) en Vincent van der Voort (33).

"De Zwaan is van hen het verst. Hij is wat stabieler. Waarom zou hij dit jaar niet een major kunnen winnen? De top zestien op de wereldranglijst en de spelers die daar net onder staan zijn daartoe echt wel in staat", vindt Scholten, die van de buitenlandse toppers veel verwacht van Nathan Aspinall.

"Dat is echt een mannetje met de juiste agressie. Voor hem moet Van Gerwen echt wel oppassen. Hij is uit het niets gekomen, dat zijn leuke verhalen. Zoiets zou dit jaar ook weer kunnen gebeuren. Je weet niet wat er allemaal vanuit Q-School bij is gekomen. Het belooft een mooi jaar te worden."

The Masters, waaraan de top zestien op de wereldranglijst mee mag doen, duurt van vrijdag tot en met zaterdag in de Arena MK in Milton Keynes, waarna donderdag de Premier League Darts van start gaat in Aberdeen. Van Gerwen won de afgelopen vijf jaar The Masters en de voorbije vier jaar de Premier League.