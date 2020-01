Michael van Gerwen maakt zich niet druk over de verhalen dat hij hinder gaat ondervinden van zijn pijlenwissel. De Brabantse nummer één van de wereld denkt zelf dat de nieuwe set darts weinig invloed gaat hebben op zijn prestaties.

"De mensen willen iets hebben om over te praten en dit is blijkbaar een leuk onderwerp voor ze. Natuurlijk, ik steek niet onder stoelen of banken dat het een moeilijke stap is, maar ik heb voor hetere vuren gestaan", zegt Van Gerwen.

"Het is alleen lastig om tijdens de training vertrouwen op te doen in de pijlen, dus ik ben blij dat het seizoen weer gaat beginnen. Dan kan ik echt dingen testen en weet ik precies waar ik aan toe ben. Ik zit nu nog wat in de ontdekkingsfase."

Van Gerwen wisselde meteen na het WK van vorige maand in Londen na zes jaar van pijlenfabrikant en stapte over van XQ Max naar Winmau. Onder anderen Phil Taylor zei daarop dat zijn oude rivaal daar in mentaal opzicht zeker last van gaat krijgen.

"Toen hij wisselde van pijlenfabrikant gooide hij heel goed", reageert Van Gerwen een tikkeltje cynisch. "Als ik vertrouwen heb, dan gooi ik met alle pijlen goed. Het materiaal is heel belangrijk, maar je moet vooral zelfverzekerd zijn en dat ben ik."

Michael van Gerwen feliciteert Peter Wright na diens zege in de WK-finale. (Foto: Pro Shots)

'Het zou allemaal wat minder kunnen zijn'

Van Gerwen opent het seizoen vrijdag met The Masters in Milton Keynes en begint donderdag aan de Premier League Darts in Aberdeen. Hij won The Masters de afgelopen vijf jaar en de Premier League de voorbije vier jaar.

"Het zou allemaal aan het begin van het seizoen wat minder kunnen zijn, maar daar ga ik niet vanuit. Ik heb in de afgelopen weken fantastische potjes gespeeld tegen Vincent (van der Voort, red.). Ik voel me lekker en dat is het belangrijkste."

"Ik ben heel vrij in het contract met Winmau. Ik mag blijven spelen met mijn oude pijlen, maar ik wil gewoon een keer wat anders. Een nieuwe uitdaging aangaan, dat soort dingen zijn ook leuk om te doen. Ik kijk erg uit naar de komende weken."

Van Gerwen neemt het vrijdagavond in de eerste ronde van The Masters op tegen Jonny Clayton en opent donderdagavond de Premier League tegen Peter Wright, van wie hij met duidelijke cijfers de WK-finale verloor (3-7).