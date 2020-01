Michael van Gerwen heeft de beelden van zijn verloren WK-finale van begin deze maand tegen Peter Wright (3-7) uitvoerig teruggekeken. De Brabantse nummer één van de wereld vindt dat hij een grote fout heeft gemaakt gedurende het toernooi.

"Ik heb de wedstrijd kapot geanalyseerd. Ik heb ervan geleerd dat het niet allemaal zomaar mijn kant opvalt. Daar heb ik me in vergist en fouten gemaakt. Dat mag niet gebeuren op een WK. Dan is dit het resultaat", zegt Van Gerwen.

Van Gerwen maakte het hele WK geen overtuigende druk. Hij gooide bij vlagen wel prima tegen Ricky Evans en Stephen Bunting, maar had het geluk dat onder anderen Jelle Klaasen en Nathan Aspinall veel kansen lieten liggen tegen hem.

"Ik werd tot aan de finale niet echt getest en hoefde niet mijn beste spel te laten zien. Er is daar wat laksheid bij mij ingeslopen. Dat kan ik alleen maar mezelf verwijten. Ik ben een grote jongen, dus die moet ik op mijn kin nemen."

Michael van Gerwen balt zijn vuisten na zijn zege op Gerwyn Price tijdens Kings of Darts in Den Bosch. (Foto: Pro Shots)

'Het koppie is weer leeg'

Van Gerwen ging om het mislopen van de wereldtitel te kunnen verwerken met zijn vrouw op vakantie naar Dubai. Hij kwam vrijdag bij de Kings of Darts in Den Bosch voor het eerst weer in actie. Daar won hij na een 2-6-achterstand met 8-6 van Gerwyn Price.

"Het koppie is weer leeg. Natuurlijk deed de nederlaag tegen Wright pijn, maar als je een winnaar bent, en dat ben ik, dan weet je hoe je met verlies moet omgaan. Ik kan het altijd goed een plekje voor mezelf geven en dan ben ik er na een paar dagen wel overheen."

"Ik heb al eerder een WK-finale verloren, tegen Taylor in 2013. Dat soort dingen horen er helaas ook bij. Ik ben ook geen robot. Ik ga de draad nu weer oppakken en proberen constant een hoog niveau te realiseren. Ik heb daar alle vertrouwen in."

Van Gerwen doet zondag in Enschede en dinsdag in Groningen ook mee aan de Kings of Darts en verdedigt volgende week zijn titel op The Masters. Hij schreef de laatste vijf edities van de eerste major van het jaar op zijn naam.