Raymond van Barneveld geniet van de vrije tijd die hij heeft nu hij is gestopt met darts. De 52-jarige Hagenaar heeft zijn dramatisch verlopen laatste WK, waarop hij al in de eerste ronde werd uitgeschakeld, inmiddels een plekje kunnen geven.

"Ik merk aan mezelf dat ik relaxter ben dan voorheen. Ik neem meer de tijd voor mensen die een leuk verhaal aan me willen vertellen. De stress van het altijd moeten focussen en presteren is weg. Marco Borsato zong het mooi: het masker mag af. Ik heb 35 jaar lang een masker op gehad. Ik kan nu weer lekker Raymond zijn", zegt Van Barneveld.

Van Barneveld verloor vorige maand op het WK meteen verrassend van de Amerikaan Darin Young. Hij zat er na afloop compleet doorheen en vertelde zelfs in een van zijn interviews dat hij zichzelf de voortijdige exit nooit zou vergeven en dat het leven geen zin meer had.

De vijfvoudig wereldkampioen gaf eerder deze week voor de camera van Live Darts te kennen dat hij spijt had van die woorden ("Ik voelde me depressief. Ik was als een aangeslagen bokser, maar voel me nu weer goed."). Hij wil het daar bij laten en er verder niet meer op ingaan.

"Ik heb een verschrikkelijk jaar gehad, maar ik word er zelf ook een beetje moe van om elke keer weer terug te blikken. Daar wil ik graag mee stoppen. Ik wil alleen maar vooruitkijken. Ik kan het toch niet meer goedmaken, het is nou eenmaal gebeurd. Ik heb er af en toe nog steeds veel pijn en verdriet van, maar je moet door. Ik heb het los kunnen laten."

Raymond van Barneveld kreeg tijdens de Kings of Darts in Den Bosch een award voor zijn dartscarrière. (Foto: Pro Shots)

'Wil een professioneel dartsteam opzetten'

Van Barneveld stapt niet volledig uit het darts. Hij speelt dit jaar veel demonstratietoernooien. Zo kwam hij vrijdag net als onder anderen Michael van Gerwen en Fallon Sherrock in actie bij de Kings of Darts in Den Bosch en doet hij zondag en dinsdag ook mee aan die evenementen in Enschede en Groningen.

"Ik speelde tijdens mijn carrière ook veel demonstraties, maar dat was op een gegeven moment niet meer te behappen. Dan had ik net een pak slaag gekregen en moest ik de volgende dag weer mijn feestmuts opzetten en gezellig doen op een demonstratie. Want de mensen betalen voor een leuke avond. Daar hoef ik niet meer mee te dealen."

"Ik heb heel veel leuke plannetjes in mijn hoofd zitten. Ik wil heel graag een professioneel dartsteam opzetten, zie het als darts 2.0. Net zoals een voetbalteam dagelijks trainen en naar de sportschool. De kennis die ik heb opgedaan doorgeven aan anderen. Daar droom ik van."

Van Barneveld neemt op 8 februari definitief afscheid als professioneel darter. Hij bedankt zijn fans dan tijdens een speciaal voor hem georganiseerde avond, genaamd 'Farewell to the Legend', in het AFAS Live in Amsterdam. Bekende Nederlanders als Robin van Persie en Rafael van der Vaart zijn aanwezig.