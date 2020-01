Michael van Gerwen neemt het eind maart bij de twee speelrondes van de Premier League Darts in Rotterdam op tegen de Engelsman Glen Durrant en de Schotse oud-wereldkampioen Gary Anderson.

Dartsbond PDC maakte het schema van de eerste negen speelrondes in de Premier League maandag bekend.

Van Gerwen begint op 6 februari in Aberdeen tegen thuisspeler Peter Wright, die de Nederlander begin dit jaar versloeg in de WK-finale en zo zijn eerste wereldtitel veroverde.

Een week later zullen er in Nottingham veel ogen gericht zijn op Fallon Sherrock. De 25-jarige Engelse, een van de negen zogenaamde challengers die één keer in actie mogen komen in de Premier League, neemt het in de Motorpoint Arena op tegen Durrant.

Van Gerwen gooit in Nottingham tegen Daryl Gurney en treft daarna achtereenvolgens Nathan Aspinall (Cardiff), challenger William O'Connor (Dublin), Michael Smith (Exeter), Gerwyn Price (Liverpool), Rob Cross (Newcastle) en Durrant en Anderson (Rotterdam).

De Zwaan treft Wright in Rotterdam

Van Gerwen - die de Premier League won in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 - is de enige Nederlander die een plek heeft gekregen in het vaste deelnemersveld van negen darters.

Jeffrey de Zwaan en Jermaine Wattimena hebben een uitnodiging gekregen om als challenger mee te doen in Rotterdam. De Zwaan neemt het op 25 maart in Ahoy op tegen Wright en Wattimena treft een dag later Price.

Het is het derde jaar op rij dat er een dubbele speelronde van de Premier League is in Rotterdam. Na de tweede wedstrijddag in Ahoy zal de darter met de minste punten afvallen.