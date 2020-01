Fallon Sherrock kan een Tourkaart bij de PDC voor dit jaar vergeten. De Engelse werd zondag al snel uitgeschakeld op de laatste dag van Q-School en is zo kansloos voor een ticket dat recht geeft op deelname aan enkele grote toernooien.

De 25-jarige Sherrock stond er na drie dagen Q-School al niet goed voor en moest op de slotdag de finale halen om in aanmerking te komen voor een Tourkaart, maar de sensatie van het WK darts verloor al in de openingsronde met 3-5 van Shane McGuirk.

Bij de Britse Q-School krijgt, naast de twee finalisten van elke dag, ook de top twaalf van de Q-School Order of Merit na de slotdag een Tourkaart (op basis van behaalde punten). Sherrock slaagde er niet in om een keer de finale te halen en is ook kansloos voor een plek in de top twaalf van die Order of Merit.

Sherrock, die op het WK van de PDC als eerste vrouw een wedstrijd wist te winnen en zelfs de derde ronde haalde, zal wel eenmalig meedoen aan de Premier League. Ze is op de tweede speeldag een van de challengers. Vanwege de prestaties op het WK kreeg Sherrock eerder al een uitnodiging voor alle toernooien in de World Series.

Lisa Ashton mag nog hopen op kaart

Naast Sherrock lukte het ook Mikuru Suzuki niet om een Tourkaart te veroveren. De winnares van het WK bij de BDO bij de vrouwen werd zondag ook in de openingsronde uitgeschakeld. De Japanse verloor met 3-5 van Nathan Rafferty en heeft te weinig punten om nog in aanmerking te komen voor een Tourkaart.

Nog nooit verzekerde een vrouw zich van een Tourkaart, al kan Lisa Ashton daar nog verandering in brengen. De Engelse verloor zondag in de tweede ronde, maar staat nog wel in de top twaalf van de Q-School Order of Merit.

Met een Tourkaart mogen spelers meedoen aan de Players Championships, de qualifiers voor de Euro Tours, Grand Slam of Darts en World Series of Darts Finals en het allerlaatste WK-kwalificatietoernooi.