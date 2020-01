Darter Lisa Ashton heeft zondag geschiedenis geschreven. De Engelse pakte zondag op de laatste dag van de Britse Q-School in Wigan als eerste vrouw een Tourkaart van dartsbond PDC.

De 49-jarige Ashton had een ticket zondag niet meer in eigen hand, omdat ze zelf al in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Justin Smith (2-5).

Bij de Britse Q-School krijgt, naast de twee finalisten van elke dag, ook de top twaalf van de Q-School Order of Merit na de slotdag een Tourkaart (op basis van behaalde punten).

Ashton behoort tot die top twaalf door haar goede prestaties op de eerste drie dagen van de Q-School. De darter uit Bolton haalde vrijdag de halve finale en pakte zo veel punten.

Fallon Sherrock en Mikuru Suzuki slaagden er niet in om een Tourkaart te pakken. De 25-jarige Engelse en de Japanse winnares van het WK bij de vrouwen van bond BDO werden zondag al vroeg uitgeschakeld en hadden te weinig punten om nog aanspraak te maken op een ticket.

Sherrock, die op het WK van de PDC als eerste vrouw een wedstrijd wist te winnen en zelfs de derde ronde haalde, zal wel eenmalig meedoen aan de Premier League. Ze is op de tweede speeldag een van de challengers. Vanwege de prestaties op het WK kreeg Sherrock eerder al een uitnodiging voor alle toernooien in de World Series.

Vier Nederlanders pakken Tourkaart

Bij de Europese Q-School in het Duitse Hildesheim wisten de Nederlanders Dirk van Duijvenbode, Wesley Harms, Derk Telnekes en Martijn Kleermaker een Tourkaart te bemachtigen.

Met een Tourkaart mogen spelers meedoen aan de Players Championships, de qualifiers voor de Euro Tours, Grand Slam of Darts, World Series of Darts Finals en het allerlaatste WK-kwalificatietoernooi.