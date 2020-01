Fallon Sherrock is ver verwijderd van een Tourkaart van de PDC. De Engelse WK-sensatie werd zaterdag op de derde dag van de Britse Q-School in Wigan al in de tweede ronde uitgeschakeld en moet zondag op de slotdag de finale halen.

Sherrock verloor zaterdag in de tweede ronde verrassend van haar landgenote Dean Forde (3-5), terwijl ze in de eerste ronde nog had gewonnen van een andere landgenoot, Paul Brown (5-3).

Daardoor pakte Sherrock net als vrijdag, toen ze strandde in de eerste ronde, opnieuw geen punten voor de Q-School Order of Merit. Spelers verdienen een punt voor elke overwinning in een ronde waarin er geen byes zijn.

Bij de Britse Q-School krijgen naast de twee finalisten van elke dag ook de top twaalf van de Q-School Order of Merit na de slotdag een Tourkaart. Vorig jaar was tien punten voldoende en waarschijnlijk zal dat ook dit jaar weer zo zijn.

Sherrock sprokkelde alleen donderdag op de openingsdag met haar vierderondeplaats twee punten bij elkaar en een plek bij de laatste vier levert zes punten op, waardoor Sherrock geen kans meer maakt op een Tourkaart via de Q-School Order of Merit.

Sherrock schreef geschiedenis op WK

Sherrock schreef geschiedenis op het afgelopen WK van de PDC door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het eindtoernooi van die bond. Ze versloeg achtereenvolgens van Ted Evetts en Mensur Suljovic en vloog eruit tegen Chris Dobey.

Er hebben zich een recordaantal van 853 darters ingeschreven voor Q-School. Bijna alle toppers van de BDO zijn aanwezig en ook zestien vrouwen. Een vrouw verzekerde zich nog nooit van een Tourkaart.

Lisa Ashton was vrijdag met een een halvefinaleplaats heel dicht bij een Tourkaart. De Engelse staat er daardoor met een vierde plaats en negen punten wel ontzettend goed voor in de Q-School Order of Merit.

Naast de Britse Q-School wordt er deze week ook een Europese Q-School gehouden in Hildesheim. Daar verdient alleen de winnaar van elke dag en de top zeven van de Q-School Order of Merit na de slotdag een Tourkaart.

Met een Tourkaart mogen spelers meedoen aan de Players Championships, de qualifiers voor de Euro Tours, Grand Slam of Darts en World Series of Darts Finals en het allerlaatste WK-kwalificatietoernooi.