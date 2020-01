Fallon Sherrock heeft zichzelf vrijdag op de tweede dag van de Britse Q-School in Wigan een slechte dienst bewezen in de strijd om een Tourkaart van dartsbond PDC. De Engelse WK-sensatie verloor meteen in de eerste ronde.

Sherrock was verrassend genoeg niet opgewassen tegen haar landgenoot Chris Lacey (2-5). Ze kwam niet verder dan een gemiddelde van slechts 78 punten per drie pijlen, dertien punten lager dan haar tegenstander (91).

Door de snelle uitschakeling pakte Sherrock ook geen punten voor de Q-School Order of Merit. Bij de Britse Q-School krijgen naast de twee finalisten van elke dag ook de top twaalf van de Q-School Order of Merit na de slotdag van zondag een Tourkaart.

Spelers krijgen een punt voor elke overwinning in een ronde waarin er geen byes aan te pas zijn gekomen. Sherrock staat nu op twee punten, terwijl waarschijnlijk rond de tien punten zijn vereist om in aanmerking te komen voor een Tourkaart.

Sherrock schreef geschiedenis op het afgelopen WK van de PDC door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het eindtoernooi van die bond. Ze won achtereenvolgens van Ted Evetts en Mensur Suljovic en strandde tegen Chris Dobey.

Europese Q-School in Hildesheim

Behalve de Britse Q-School wordt van donderdag tot en met zondag ook de Europese Q-School gehouden in Hildesheim. Daar verdient alleen de winnaar van elke dag en de top zeven van de Q-School Order of Merit na zondag een Tourkaart.

Er hebben zich een recordaantal van 853 darters ingeschreven voor de Q-School. Bijna alle toppers van de BDO zijn aanwezig en er zijn ook in totaal zestien vrouwen present. Een vrouw wist nog nooit een Tourkaart te veroveren.

De Engelsen Gary Blades en Jason Lowe (beide Britse Q-School) en de Oostenrijker Harald Leitinger (Europese Q-School) zijn na de openingsdag van donderdag al verzekerd van een Tourkaart en komen dus niet meer in actie.

Met een Tourkaart mogen spelers meedoen aan de Players Championships, de qualifiers voor de Euro Tours, Grand Slam of Darts en World Series of Darts Finals en het allerlaatste WK-kwalificatietoernooi.