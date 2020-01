Lisa Ashton is er vrijdag op de Britse Q-School in Wigan net niet in geslaagd om geschiedenis te schrijven. De Engelse verloor in de halve finale en is daardoor nog niet de eerste vrouw ooit met een Tourkaart van dartsbond PDC.

Ashton verloor bij de laatste vier na een ware thriller met 4-5 van Kai Fan Leung uit Hongkong. Ze mocht de beslissende negende leg zelf beginnen, maar kreeg daarin geen pijl op de dubbel omdat haar tegenstander goed scoorde.

De viervoudig wereldkampioen bij het vrouwen, die op het afgelopen WK in de finale onderuitging tegen de Japanse Mikuru Suzuki, was vorig jaar ook al heel dicht bij een Tourkaart, maar ze kwam toen één punt tekort op de Q-School Order of Merit.

Ashton maakt dit jaar nog altijd een goede kans op een Tourkaart, omdat ze door haar halvefinaleplaats van vrijdag met de vierde plaats (negen punten) een toppositie bezet op de Q-School Order of Merit.

Bij de Britse Q-School krijgen naast de twee finalisten van elke dag ook de top twaalf van de Q-School Order of Merit na de slotdag van zondag een Tourkaart. Waarschijnlijk zullen tien punten voldoende zijn.

Sherrock bewijst zichzelf slechte dienst

Fallon Sherrock bewees zichzelf een slechte dienst in de strijd om een Tourkaart. De Engelse WK-sensatie verloor meteen in de eerste ronde van landgenoot Chris Lacey (2-5). Ze kwam niet verder dan een gemiddelde van slechts 78 punten per drie pijlen.

Sherrock pakte door de uitschakeling geen punten voor de Q-School Order of Merit. Spelers krijgen een punt voor elke overwinning in een ronde waarin er geen byes aan te pas zijn gekomen. Sherrock staat op dit moment pas op twee punten.

'The Queen of the Palace' schreef geschiedenis op het afgelopen WK van de PDC door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het eindtoernooi van die bond. Ze won achtereenvolgens van Ted Evetts en Mensur Suljovic en strandde tegen Chris Dobey.

Naast Leung veroverden vrijdag ook de Engelsman Bradley Brooks (eveneens finalist op de Britse Q-School) en de Belg Mike De Decker (winnaar op de Europese Q-School in Hildesheim) een Tourkaart.

Met een Tourkaart mogen spelers meedoen aan de Players Championships, de qualifiers voor de Euro Tours, Grand Slam of Darts en World Series of Darts Finals en het allerlaatste WK-kwalificatietoernooi.