Lisa Ashton is er vrijdag op de Britse Q-School in Wigan net niet in geslaagd om geschiedenis te schrijven. De Engelse greep niet als eerste vrouw ooit een Tourkaart van de PDC door een nederlaag in de halve finales.

Ashton verloor bij de laatste vier na een ware thriller met 4-5 van de Hong Konger Kai Fan Leung. Ze mocht de beslissende negende leg zelf beginnen, maar kreeg daarin geen pijl op de dubbel omdat haar tegenstander goed scoorde.

De viervoudig wereldkampioen bij het vrouwen, die op het afgelopen WK in de finale onderuit ging tegen de Japanse Mikuru Suzuki, was vorig jaar ook al heel dicht bij een Tourkaart, maar ze kwam toen één punt tekort op de Q-School Order of Merit.

Ashton maakt dit jaar nog altijd een goede kans op een Tourkaart, omdat ze door haar halvefinaleplaats van vrijdag een hoge positie bezet op de Q-School Order of Merit. Bij de Britse Q-School krijgen naast de twee finalisten van elke dag ook de top twaalf van de Q-School Order of Merit na de slotdag van zondag een Tourkaart.

