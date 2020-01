Een recordaantal van 853 darters strijden vanaf donderdag op Q-School om een Tourkaart van de PDC. Bijna alle toppers van de BDO zijn aanwezig, maar vele ogen zullen gericht zijn op Fallon Sherrock. "Iedereen wil van haar winnen, ze heeft de bullseye op haar rug."

Sherrock was dé sensatie op het afgelopen WK van de PDC in Londen. Ze schreef geschiedenis door als eerste vrouw ooit een wedstrijd te winnen op het eindtoernooi van die bond en deed dat zelfs twee keer. Eerst werd in de eerste ronde Ted Evetts (3-2) verslagen en daarna in de tweede ronde ook nog eens wereldtopper Mensur Suljovic (3-1).

De 25-jarige Engelse verscheen na die kunststukjes in zo'n beetje alle Engelse televisie- en radioprogramma's en kreeg daarin onder meer de vraag of ze in staat is om ook een unieke prestatie te leveren op Q-School door als eerste vrouw een Tourkaart te veroveren van de PDC. Het antwoord bleef in het midden. Ze wilde zichzelf geen druk opleggen.

"Het is niet logisch dat Sherrock een Tourkaart pakt. Maar het kan wel. Kijk maar naar Ashton vorig jaar. Zij was toen één overwinning verwijderd van een Tourkaart. En Sherrock is in topvorm", zegt Jacques Nieuwlaat, die al jarenlang commentator is voor RTL 7 bij het darts.

"Het is wel zo dat ze op het WK de grote underdog was en op Q-School is dat niet het geval. Iedereen wil van haar winnen, ze heeft de bullseye op haar rug. Ze moet daarnaast ook nog eens dealen met een te hoog verwachtingspatroon. Ik denk dat ze het daarom nou juist niet gaat halen."

Fallon Sherrock geniet van de sfeer in het Alexandra Palace. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Vrouwendarts is niet te verkopen'

Sherrock benadrukte op het WK meerdere malen dat ze vindt dat de vrouwen meer kansen moeten krijgen. Ze zou graag zien dat er meer plekken op grote toernooien worden toegewezen aan vrouwen. Sherrock werd zelf al gekozen als challenger in de Premier League Darts en kreeg een ticket voor alle World Series-evenementen.

"In principe mogen vrouwen overal aan meedoen. Ze kunnen zich gewoon inschrijven voor Q-School. Hearn (voorzitter PDC, red.) zegt het altijd wel mooi; je bent of goed genoeg of niet goed genoeg. Het maakt bij hem niet uit of je een man of vrouw bent of een Aziaat of een Europeaan. Iedereen is gelijk", aldus Nieuwlaat.

"Ik begrijp Sherrock best. Maar als ze bedoelt dat er een aparte tour voor de vrouwen moet komen met het geld van de PDC, dan komt ze van een koude kermis thuis. Vrouwendarts is niet te verkopen. Sherrock op het WK was één groot succesverhaal, maar het vrouwendarts heeft als een op zichzelf staande sport te weinig draagvlak."

Mikuru Suzuki met de trofee voor de titel op het WK voor vrouwen van de BDO. (Foto: Getty Images)

'Suzuki heeft de meeste kans op een Tourkaart'

Er geven op Q-School in totaal zestien vrouwen acte de présence. Naast Sherrock zijn de belangrijkste namen die van de Japanse Mikuru Suzuki en Lisa Ashton, die zaterdag tegenover elkaar stonden in de finale van het WK voor vrouwen van de BDO (3-0-zege voor Suzuki) en beiden zonder succes ook al hun opwachting maakten op het WK van de PDC.

"Ik verwacht toch dat Suzuki van de vrouwen de grootste kans heeft op een Tourkaart. Het klinkt misschien wat lacherig, maar het is misschien wel in haar voordeel dat ze nauwelijks Engels spreekt. Ze raakt daardoor niet snel afgeleid. De mannen hebben ook echt wel wat angst voor haar, hoor", vertelt Nieuwlaat.

Zowel in Wigan (voor spelers uit het Verenigd Koninkrijk) als in Hildesheim (voor spelers uit de rest van Europa) vindt er van donderdag tot en met zondag een Q-School plaats. Er worden in totaal 31 Tourkaarts verdeeld; 20 in Wigan en 11 in Hildesheim. De beide finalisten in Wigan en de winnaar van elke dag in Hildesheim krijgen sowieso een Tourkaart.

Spelers met een Tourkaart mogen meedoen alle Players Championships, de kwalificatietoernooien voor de Euro Tour-evenementen, de qualifiers voor de Grand Slam of Darts en World Series of Darts Finals en het allerlaatste WK-kwalificatietoernooi. De kans op plaatsing voor een grote major is op die manier een stuk groter.