Wayne Warren heeft zondag de titel veroverd bij het WK darts van de BDO in Londen. De 57-jarige Welshman won in de finale met 7-4 van zijn landgenoot Jim Williams en kroonde zich tot oudste wereldkampioen ooit.

De als vijfde geplaatste Warren kwam tegen de als tweede geplaatste Williams op een 0-2-achterstand, maar stond nadat hij de stand in evenwicht had gebracht (2-2) telkens op een set voorsprong en liep na 4-4 uit naar 7-4. Beide spelers gooiden verdienstelijk met een gemiddelde van 94 punten.

De oudste wereldkampioen tot aan zondag was Martin Adams. De inmiddels 63-jarige Engelsman, die op dit WK meteen in de eerste ronde werd uitgeschakeld, pakte in 2011 op 54-jarige leeftijd zijn derde wereldtitel na een 7-5-zege op zijn landgenoot Dean Winstanley.

Warren veroverde pas zijn eerste wereldtitel. Hij stond net als Williams ook nog nooit eerder in de finale van het WK. Warren is de vierde wereldkampioen uit Wales, na Leighton Rees (op eerste WK in 1978), Richie Burnett (in 1995) en Mark Webster (in 2008).

Nog niet bekend wat Warren krijgt aan prijzengeld

Het is gek genoeg nog niet bekend wat Warren krijgt aan prijzengeld. De winnaar zou 100.000 Britse pond verdienen, maar de organisatie maakte eind vorig jaar bekend dat dat bedrag flink zou worden teruggebracht door de matige kaartverkoop en de weinige sponsoren. Naar verluidt moet Warren het doen met slechts 18.000 Britse pond.

Mikuru Suzuki prolongeerde zaterdag haar wereldtitel bij de vrouwen. De Japanse versloeg in de finale de Engelse Lisa Ashton (3-0). Fallon Sherrock ontbrak op dit WK. De Engelse sensatie van het afgelopen WK van de PDC meldde zich af omdat ze het niet eens was met het terugschroeven van het prijzengeld. Mikuru ontving niet 23.000 maar 8.000 Britse pond.

Het WK van de BDO werd dit jaar voor het eerst gespeeld in de Indigo-zaal van de O2 Arena. Het eindtoernooi werd de afgelopen 33 jaar nog afgewerkt in de Lakeside Country Club in Frimley Green, waar onder anderen Raymond van Barneveld (1998, 1999 en 2005) in het verleden de wereldtitel pakte.

Er heerst veel onduidelijkheid over de toekomst van de kwakkelende BDO. Er gaan hardnekkige geruchten dat PDC-voorzitter Barry Hearn de BDO binnen afzienbare tijd gaat overnemen en dat hij er dan een amateurbond van maakt, waardoor er geen twee WK's meer zullen zijn op het hoogste niveau.