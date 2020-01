Mikuru Suzuki heeft zaterdag haar titel geprolongeerd op het WK darts voor vrouwen van de BDO in Londen. De 37-jarige Japanse won in de finale met 3-0 van de Engelse Lisa Ashton.

De als tweede geplaatste Suzuki en de als eerste geplaatste Ashton waren met beiden een gemiddelde van rond de 85 punten aardig aan elkaar gewaagd, maar Suzuki sloeg steeds op de belangrijke momenten toe. Alleen in de eerste set (3-1) kwam het niet tot een beslissende vijfde leg.

Suzuzi veroverde vorig jaar voor de eerste keer de wereldtitel en stond toen in het hele toernooi slechts twee legs af. Ashton werd al vier keer wereldkampioen (2015 tot en met 2018) en is daarmee achter dartslegende Trina Gulliver (tien wereldtitels) recordhouder.

Zowel Suzuki als Ashton deed al een keer mee aan het WK van de PDC met de mannen. Suzuki verloor dit jaar in de eerste ronde nipt van James Richardson (2-3) en Ashton ging vorig jaar als allereerste vrouw op het WK van de PDC in de eerste ronde onderuit tegen Jan Dekker (1-3).

Sherrock ontbrak op dit WK

Fallon Sherrock ontbrak op dit WK. De Engelse sensatie op het afgelopen WK van de PDC meldde zich eind vorig jaar af nadat de organisatie bekend had gemaakt dat door de matige kaartverkoop en de weinige sponsoren de winnares niet 23.000 Britse pond maar 8.000 Britse pond zou krijgen aan prijzengeld.

De finale bij de mannen wordt zondag een Welsh onderonsje. De als tweede geplaatste Jim Williams neemt het daarin op tegen de als vijfde geplaatste Wayne Warren. Het is opvallend genoeg nog altijd niet duidelijk hoeveel de winnaar van dat duel verdient aan prijzengeld.

Het WK van de BDO wordt dit jaar voor het eerst gespeeld in de Indigo-zaal van de O2 Arena. Het eindtoernooi werd de afgelopen 33 jaar nog afgewerkt in de Lakeside Country Club in Frimley Green, waar onder anderen Raymond van Barneveld (1998, 1999 en 2005) in het verleden de wereldtitel pakte.

Er heerst veel onduidelijkheid over de toekomst van de kwakkelende BDO. Er gaan hardnekkige geruchten dat PDC-voorzitter Barry Hearn de BDO gaat overnemen en dat hij er dan een amateurbond van maakt, waardoor er geen twee WK's meer zullen zijn op het hoogste niveau.