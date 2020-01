Dartsverslaggever Arjan van der Giessen denkt dat het goed is voor het darten dat Michael van Gerwen woensdag niet opnieuw wereldkampioen is geworden in Londen. De Brabantse titelverdediger verloor in de finale met 3-7 van de Schot Peter Wright.

"Natuurlijk was het vanuit Nederlands oogpunt mooi geweest als Michael had gewonnen. Maar het is goed voor de sport dat niet alles wordt gewonnen door dezelfde persoon, want anders wordt het eentonig", zegt Van der Giessen, dartsverslaggever van RTL 7.

"Michael had wederom wereldkampioen moeten worden als hij de beste was geweest op dit toernooi, maar dat was hij niet. Als hij dan alsnog de titel had gepakt, dan had iedereen geroepen dat hij het ook op halve kracht kan."

Van Gerwen won de afgelopen jaren zo'n beetje alle grote toernooien en was ook in het voorbije seizoen zeer dominant. Hij schreef liefst vier van de laatste zes majors op zijn naam, maar greep op Nieuwjaarsdag naast zijn vierde wereldtitel.

"Andere spelers zien nu ook dat Michael niet onverslaanbaar is. Het is een beetje hetzelfde verhaal als met Phil Taylor. Die was lange tijd ook niet te kloppen, totdat een aantal dat wel deden. Michael heeft nu ook kwetsbare momenten in wedstrijden", aldus Van der Giessen.

84 Van Gerwen: 'Wereldtitel verliezen komt heel hard aan'

'Hegemonie van Van Gerwen is niet voorbij'

Van Gerwen kan zich al snel weer revancheren. Hij komt over een maand in actie op The Masters - de eerste major van het jaar die hij de laatste vijf jaar won - en speelt een paar dagen later tegen Wright tijdens de eerste speelronde van de Premier League Darts.

"De hegemonie van Van Gerwen is nu niet opeens voorbij", denkt Van der Giessen. "Ik zie hem nog steeds als de beste darter van de wereld, alleen op dit WK niet. Het zou goed kunnen dat hij op The Masters alles en iedereen verplettert, inclusief Wright."

"Misschien zet het kwijtraken van de wereldtitel Michael wel aan het denken. Wellicht heeft hij te weinig trainingstijd erin gestopt. Hij was niet top en om wereldkampioen te worden moet je top zijn. Dat was Wright wel en daarom heeft hij het verdiend."

Van Gerwen staat ondanks het mislopen van de wereldtitel nog wel stevig op de eerste plaats op de Order of Merit. Hij heeft in de afgelopen twee jaar nog altijd bijna twee keer zoveel prijzengeld verdiend als de nieuwe nummer twee Wright, die vijf plaatsen is gestegen.