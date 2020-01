Peter Wright is door het veroveren van de wereldtitel vijf plekken op de PDC Order of Merit gestegen. De 49-jarige Schot bezet nu de tweede plek op de wereldranglijst in het darts, terwijl Jeffrey de Zwaan zich de op één na beste Nederlander mag noemen.

De stand op de Order of Merit wordt bepaald door het prijzengeld dat in de afgelopen twee jaar is behaald op rankingtoernooien van de PDC. Onder meer de Premier League en The Masters tellen niet mee, omdat dat invitatietoernooien zijn.

Wright begon het WK als nummer zeven op de wereldranglijst. 'Snakebite' won het belangrijkste toernooi van het jaar door Michael van Gerwen zondag in de finale te verslaan (7-3) en streek daarmee 500.000 Britse pond op, omgerekend bijna 590.000 euro.

De Zwaan reikte op het WK tot de vierde ronde en was na Van Gerwen de beste Nederlander in Londen. In de strijd om een plek in de kwartfinales moest 'The Black Cobra' ondanks een comeback zijn meerdere erkennen in wereldkampioen Wright.

Het bereiken van de vierde ronde leverde De Zwaan wel genoeg prijzengeld op om de top twintig van de Order of Merit te bereiken. Hij staat nu twintigste en is Jermaine Wattimena (23e) voorbij. Van Gerwen voert de wereldranglijst nog altijd aan.

WK-sensatie Fallon Sherrock vindt zichzelf terug op de 91e plek. De 25-jarige Britse schreef vorige maand historie door als eerste vrouw ooit een wedstrijd te winnen op het WK van de PDC. Ze bereikte zelfs de derde ronde, waarna Chris Dobey een einde maakte aan het sprookje.