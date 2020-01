Peter Wright kon woensdag zijn emoties niet in bedwang houden nadat hij van Michael van Gerwen had gewonnen in de finale van het WK darts in Londen (7-3). De Schot vindt dat hij met zijn eerste wereldtitel de monden van de critici, onder wie Van Gerwen, heeft gesnoerd.

"Michael noemde me vijf jaar geleden een clown. Ik zag er volgens hem niet uit met mijn kleding en mijn kapsel, maar wie lacht er nu het laatst?", zei de excentrieke Wright met een grote glimlach in het Alexandra Palace.

"Het maakt het extra speciaal dat ik mijn eerste wereldtitel pak tegen Michael. Iedereen wil hem verslaan. Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt en bijna alle toernooien meer dan één keer. Hij is niet voor niets de nummer één van de wereld."

Wright moest tot aan zijn 49e wachten op zijn eerste wereldtitel. Hij kreeg in 2014 al eens een uitgelezen mogelijkheid, maar moest toen in de finale duidelijk wel zijn meerdere erkennen in Van Gerwen, die toen zijn eerste van tot dusver drie wereldtitels veroverde.

"Ik was er toen nog niet klaar voor om wereldkampioen te worden, maar dit keer wel. Ik heb een sterke ontwikkeling doorgemaakt sinds 2014. Ik ben volwassener geworden en heb geleerd van mijn fouten. Dit is een andere Wright, een andere Snakebite."

"Michael zal ongetwijfeld revanche op me willen nemen, maar ik wil hem blijven verslaan en als ik dat volgend jaar weer doe op het WK, dan word ik de nummer één van de wereld. Dat is mijn doel. Ik geloof in mijn kwaliteiten. Ik heb nu ook de pijlen om het te kunnen doen."

Peter Wright poseert samen met zijn vrouw met de beker. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Wereldtitel zal niets veranderen aan mij als persoon'

Wright maakte op dit WK behoudens de eerste ronde, waarin hij ontsnapte aan uitschakeling tegen de relatief onbekende Noel Malicdem, indruk en kwam ook tegen Van Gerwen weer overtuigend voor de dag. Hij was qua gemiddelde niet eens beter dan de titelverdediger, maar maakte vooral het verschil op de dubbels op cruciale momenten.

"Ik had er vanaf het begin vertrouwen in dat ik ging winnen, ook al zou Michael dit keer wel goed spelen. Hij miste een paar keer op belangrijke momenten, maar dat deed ik ook eerder in de wedstrijd. Het was geen perfectie van mijn kant. Ik was nerveus aan het begin, maar na de vijfde set kwam er ontspanning in mijn spel en dat heeft me geholpen."

Wright doorbrak met zijn zege ook na jarenlange tegenslag de vloek tegen Van Gerwen. Hij ging in alle elf voorgaande finales die hij tegen Van Gerwen speelde onderuit, met als dieptepunt de Premier League of Darts in 2017, toen hij bezweek onder de druk en liefst zes matchdarts miste.

"Ik hamerde er daarom ook steeds bij mezelf op dat ik tot aan het einde geconcentreerd moest blijven. Ik heb vaak genoeg tegen Michael gedacht dat ik er al was en dan zag ik mezelf al met de beker staan. Dan kwam hij telkens toch steeds weer terug. Dit keer niet. Er is een grote last van mijn schouders gevallen."

"Deze wereldtitel zal niets veranderen aan mij als persoon. Ik ben altijd een up en down-speler geweest. Ik neem het spelletje niet altijd even serieus. Ik sta op het podium om te genieten en een dolletje te maken met de fans. Daarom kijken er ook miljoenen mensen naar mij. Ik ga nu niet opeens saaie zwarte kleding dragen."