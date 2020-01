Michael van Gerwen kon de nederlaag in de WK-finale tegen Peter Wright alleen aan zichzelf wijten. De Brabander erkende dat hij veel kansen liet liggen.

De regerend kampioen ging in het volgepakte Alexandra Palace in Londen met 3-7 ten onder tegen de Schot, die voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen werd.

Met name in de zesde set kreeg Van Gerwen veel kansen. "Ik kreeg zes darts om hem te breken. Als je die kansen niet benut, ga je niet winnen", verzuchtte een zichtbaar teleurgestelde Van Gerwen.

Qua gemiddelde lag het dicht bij elkaar, maar in de dubbels was Van Gerwen ondermaats. "Ik miste alle belangrijke pijlen, daar doe je niets aan. Ik ben teleurgesteld, maar kom volgend jaar sterker terug."

De tweede plaats doet hem nu dan ook weinig deugd. "Het enige dat telt is de zege. En dit jaar is die voor Peter. Hij speelde goed als het erom spande. Hij kwam aan het begin van het toernooi nog een keer met de schrik vrij, maar zoiets gebeurt iedereen. Ik feliciteer hem van harte."