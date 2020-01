Michael van Gerwen kon woensdag de nederlaag tegen Peter Wright alleen aan zichzelf wijten in de finale van het WK darts in Londen. De Brabantse titelverdediger erkende dat hij veel kansen liet liggen.

"Ik liet het telkens afweten op de belangrijke momenten. Je mag bijvoorbeeld nooit en te nimmer zes pijlen missen op de dubbel. Dat neem ik mezelf heel erg kwalijk", doelde Van Gerwen op de kansen die hij liet liggen om Wright in de vijfde set te breken en zo op een 3-2-voorsprong in plaats van achterstand te komen.

Van Gerwen liep mede daardoor constant achter de feiten aan tegen Wright. Hij maakte in eerste instantie nog wel een 0-2-achterstand ongedaan en kwam na 2-4 ook bijna terug tot 4-4, maar toen dat niet lukte, was het verzet ook definitief gebroken en liep Wright overtuigend uit naar 3-7.

"Als ik die vijfde set wel had gewonnen, dan was het waarschijnlijk een heel andere wedstrijd geworden. Maar dat gebeurde dus niet en daarover kan ik alleen maar boos op mezelf zijn", aldus Van Gerwen.

"Ik moet ook gewoon mijn pet afnemen voor Wright. Hij zette me continu onder druk, dus alle respect voor hem. Hij heeft überhaupt een geweldig toernooi gespeeld en is uiteindelijk de verdiende winnaar."

Michael van Gerwen klapt voor Peter Wright nadat hij van hem heeft verloren. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Dit komt heel hard aan'

Van Gerwen stak juist de laatste maanden in blakende vorm. Hij won vier van de laatste zes majors (World Grand Prix, Champions League of Darts, World Series of Darts en Players Championship Finals), maar kon dat dus niet bekronen met de wereldtitel.

"Dit komt heel hard aan. Iedereen die mij een beetje kent weet dat het bij mij alleen om winnen draait. Ik heb wel even wat tijd nodig om dit te verwerken. Ik heb het de komende dagen nog druk met wat verplichtingen en misschien ga ik daarna even op vakantie om het hoofd leeg te maken", vertelde Van Gerwen.

"Dit hoort er echter helaas ook bij, je kan niet alles winnen. Ik mag niet al te veel klagen, ik heb een leuk jaar gehad. Ik neem deze op de kin en zorg ervoor dat ik er volgend jaar weer sta. Het zal dan zeker beter moeten. Ik ga over een tijdje de beelden terugkijken en ervan leren."

Van Gerwen liep zijn vierde wereldtitel mis. Hij verloor ook al eens in 2013 de finale van de al gestopte dartslegende Phil Taylor, maar was wel de beste in 2014 (finale tegen Wright), 2017 en dus vorig jaar. Wright veroverde pas zijn eerste wereldtitel.