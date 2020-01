Michael van Gerwen heeft woensdag naast de wereldtitel darts gegrepen in Londen. De Brabantse titelverdediger verloor in de finale na een meeslepend gevecht met 3-7 van de Schot Peter Wright.

Van Gerwen deed qua gemiddelde niets onder voor Wright (102,88 om 102,79 punten), maar hij liet het liggen op de dubbels. Hij liep daardoor telkens achter de feiten aan en moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Wright.

De hevig geëmotioneerde Wright veroverde daarmee op 49-jarige leeftijd zijn eerste wereldtitel, nadat hij in 2014 in zijn eerste eindstrijd op het WK nog met 4-7 onderuit was gegaan tegen Van Gerwen.

Van Gerwen had op vier wereldtitels kunnen komen, maar verloor na 2013 tegen de al gestopte dartslegende Phil Taylor (4-7) voor de tweede keer in de finale. Hij was in 2014, 2017 en vorig jaar wel de beste van allemaal.

Peter Wright pakte zijn eerste wereldtitel. (Foto: Getty Images)

Van Gerwen komt er niet aan te pas

Van Gerwen moest in de openingsfase nog een flinke pas op de plaats maken tegen Wright. Hij kon niet op tegen het scorend vermogen van zijn tegenstander - hij scoorde gemiddeld bijna tien punten lager - en moest dan ook al snel in de achtervolging.

Eerst kwam Van Gerwen op een 0-1-achterstand in sets - hij miste bij 2-2 maar net een 170-finish - en daarna ook op 0-2, waardoor een stunt in de maak leek en de toeschouwers nog maar wat steviger achter Wright gingen staan.

Van Gerwen liet zich er echter niet door van de wijs brengen. Hij schroefde zijn eigen gemiddelde uit het niets op tot liefst 105 en zag Wright opeens worstelen, waardoor het razendsnel 1-2 werd en vervolgens ook 2-2 ondanks een 140-finish van Wright.

Van Gerwen slaagt er niet in leiding te nemen

Daarna deden de dubbels Van Gerwen even de das om. Hij verspeelde de vijfde set doordat hij in de derde leg liefst zes pijlen op de dubbel miste en had in de zesde set te maken met een geweldig finishende Wright (twee keer 81 en een keer 80).

Van Gerwen slaagde er dit keer niet in om de stand meteen weer gelijk te trekken. Hij bracht het verschil nog wel terug tot één set, maar daarna was de marge gewoon weer twee omdat Wright hem in de vijfde leg brak.

Het verzet van Van Gerwen was daarmee definitief gebroken. Hij gooide in de tiende set nog wel bijna een negendarter (dubbel 12 werd op een haar gemist), maar dat bleek enkel van belang voor de statistieken.

Wright verbrak met zijn zege ook na jarenlange tegenslag de vloek tegen Van Gerwen. Hij ging in alle elf voorgaande finales die hij tegen Van Gerwen speelde onderuit, waaronder in de Premier League of Darts in 2017.