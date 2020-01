Michael van Gerwen is de enige Nederlander die dit jaar aan alle speelrondes mee zal doen in de Premier League Darts. Fallon Sherrock komt in actie als een van de negen challengers tijdens de lucratieve competitie.

De PDC maakte woensdag na de WK-finale tussen Van Gerwen en Peter Wright (3-7) bekend dat ook Wright, Gerwyn Price, Rob Cross, Michael Smith, Gary Anderson, Daryl Gurney, Nathan Aspinall en Glen Durrant elke week hun opwachting maken in de Premier League.

Net als vorig jaar zal de tiende naam ook dit jaar in iedere speelronde worden ingevuld door een contender (challenger genaamd dit jaar). Twee namen zijn inmiddels bekend: Sherrock in Nottingham en John Henderson in Aberdeen. De kans is groot dat ook Jeffrey de Zwaan tussen de challengers zit.

Sherrock was de sensatie van dit WK. De Engelse schreef geschiedenis door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het mondiale eindtoernooi van de PDC. Ze versloeg in de eerste ronde Ted Evetts (3-2) en was in de tweede ronde te sterk voor Mensur Suljovic (3-1).

Vanwege die prestaties kreeg Sherrock eerder al een uitnodiging voor alle toernooien in de World Series. Ze gaat over twee weken proberen om op Q-School een Tourkaart te pakken van de PDC. Ze laat het WK voor vrouwen van de BDO komende week schieten omdat ze het niet eens is met de enorme verlaging van het prijzengeld.

Fallon Sherrock mag na haar goede WK in ieder geval één ronde meespelen in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Taylor recordhouder qua eindzeges in Premier League

De PDC koos vorig jaar voor de contenders, die geen punten kunnen pakken voor de ranglijst en alleen geld kunnen verdienen, omdat Anderson zich op het laatste moment had afgemeld vanwege een slepende rugblessure. De Schot is daarvan inmiddels weer hersteld.

De Premier League begint op 6 februari in Aberdeen en eindigt op 21 mei in Londen met de play-offs tussen de beste vier spelers. Er worden net als in de afgelopen twee jaar twee speelrondes afgewerkt in Rotterdam; op 25 en 26 maart (judgement night).

De regerend wereldkampioen en vice-wereldkampioen spelen zoals te doen gebruikelijk tijdens de eerste speelronde tegen elkaar, waardoor Van Gerwen in Aberdeen in het thuisland van Wright meteen revanche kan nemen op hem voor de verloren finale in het Alexandra Palace.

Van Gerwen stond in de voorbije zeven jaar telkens in de finale en pakte vijf keer de eindzege (2013 en 2016 tot en met 2019). De al gestopte Engelse dartslegende Phil Taylor is recordhouder met zes eindzeges. Anderson (twee keer), James Wade en Raymond van Barneveld (beiden een keer) waren ook al eens de beste.