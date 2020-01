Peter Wright ziet zichzelf als de favoriet voor het winnen van de finale van het WK darts woensdagavond tegen Michael van Gerwen. De Schot is allesbehalve onder de indruk van de prestaties van de Brabantse titelverdediger in Londen.

"Michael gooit bagger. Ik haal tot dusver een hoger niveau en als ik dat in de finale ook doe dan sta ik met de beker", zei Wright vol zelfvertrouwen na zijn zege maandag in een verhitte halve finale op Gerwyn Price (6-3).

Wright kan weinig hoop putten uit het verleden. Hij won slechts 17 van de 78 onderlinge ontmoetingen met Van Gerwen en kreeg daarin vaak een enorme tik te verwerken. Zo miste hij liefst zes matchdarts in de finale van de Premier League of Darts in 2017 (10-11).

"Al die nederlagen hebben totaal geen effect op me voor deze wedstrijd. Ze vormen geen mentaal blok. Je kan het verleden niet veranderen, maar wel invloed hebben op de toekomst. En met deze pijlen kan ik dat. Ik voel me hier zo comfortabel mee", aldus Wright.

De Schot speelt op het WK met nieuwe pijlen. "Ik heb voor dit WK een tekening gemaakt en aan mijn dartssponsor gevraagd of het mogelijk was om deze op tijd te fabriceren. Dat is ze gelukt en na een dag trainen heb ik ze bedankt dat ze me pijlen hebben geleverd waarmee ik wereldkampioen kan worden."

Peter Wright bedankt het publiek. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik was in 2014 nog niet klaar om wereldkampioen te worden'

Wright stond in 2014 al een keer eerder tegenover Van Gerwen in de finale van het WK. Hij verloor toen in zijn eerste eindstrijd met 4-7 van Van Gerwen, die daarmee zijn eerste van tot dusver drie wereldtitels veroverde.

"Toen was ik nog niet klaar om wereldkampioen te worden, nu wel. Destijds had Michael er al een verloren WK-finale op zitten. Dat was in zijn voordeel en dat heeft hij niet meer. Ik heb nu de pijlen en daarnaast ben ik ouder en wijzer geworden", somde de 49-jarige Wright op.

"Michael en ik hadden begin december een demonstratietoernooi in Duitsland en daar zei ik al tegen hem: ik zie je in de finale van het WK en dan versla ik je. Ik was daarom een beetje teleurgesteld dat ik bij de bookmakers niet als een van de topfavorieten werd gezien."

De finale begint woensdag rond 20.15 uur Nederlandse tijd in het Alexandra Palace. Mocht Wright wereldkampioen worden, dan stijgt hij van de zevende naar de tweede plaats op de Order of Merit en moet hij alleen nog Van Gerwen boven zich dulden.