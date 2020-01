Michael van Gerwen denkt dat hij woensdagavond mentaal in het voordeel is ten opzichte van Peter Wright voor de finale van het WK darts. De Brabantse titelverdediger heeft de Schot in het verleden al een paar gevoelige klappen uitgedeeld.

"Ik weet wel zeker dat ik in het hoofd van Peter zit. Hij heeft al zo vaak van mij verloren. Ik hoop dat dat lekker bij hem doorwerkt, heerlijk", zei Van Gerwen na zijn zege maandag in de halve finales op Nathan Aspinall.

Van Gerwen won liefst 59 van de 78 onderlinge ontmoetingen met Wright. Hij deed hem vooral veel pijn tijdens de finale van de Premier League of Darts in 2017, toen Wright liefst zes matchdarts miste (11-10).

"Die onderlinge balans ga ik zeker wel tegen hem gebruiken. Hij kent die cijfers als geen ander. Hij is immers de man van de statistieken. En anders herinnert zijn vrouw Joanne (tevens zijn manager, red.) hem er nog wel een keer fijntjes aan", aldus Van Gerwen.

"Iedere keer als hij tegenover me staat, dan verprutst hij het op een of andere manier. En daarnaast speel ik meestal ook gewoon goed tegen hem en dat gaat in deze finale niet anders zijn. Ik kijk er ontzettend naar uit. Het is voor iedereen een prachtig affiche."

Michael van Gerwen schreeuwt het uit na een gewonnen leg. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Het is altijd bla bla bla bij Wright'

Van Gerwen haalde in zijn laatste twee wedstrijden op dit WK, tegen Darius Labanauskas (5-2) en Aspinall (6-3) niet zijn gebruikelijke niveau, terwijl Wright juist wel overtuigde tegen Luke Humphries (5-3) en Gerwyn Price (6-3).

"Het is misschien raar, maar ik had tot aan de halve finales een hoger toernooigemiddelde dan hij. Maar hij speelt goed volgens iedereen. Dat geeft wel aan hoe hoog mijn standaard ligt. De mensen verwachten te veel van mij, maar dat mag", vertelde Van Gerwen.

Wright komt op dit WK in al zijn persconferenties zeer overtuigd van zichzelf over. Hij riep al meerdere malen dat hij eindelijk de pijlen heeft gevonden om wereldkampioen te worden en dat hoe meer sets er moeten worden gewonnen, hoe meer hij de favoriet is.

"Hij zegt zoveel stomme dingen, ik luister er niet meer naar", haalde Van Gerwen zijn schouders erover op. "Op 2 januari zegt hij altijd dat hij wereldkampioen wil worden en de nummer één van de wereld, maar is hem nog nooit gelukt. Het is altijd bla bla bla bij hem."

De finale begint woensdag rond 20.00 uur Nederlandse tijd in het Alexandra Palace in Londen. Van Gerwen en Wright namen het in 2014 ook al tegen elkaar op in de eindstrijd van het WK. Van Gerwen won toen met 7-4 en pakte zo zijn eerste van tot dusver drie wereldtitels.